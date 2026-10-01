Efecto Bregman: el año del globo rojo

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¿Quién le tiene miedo a Myriam Bregman? Como título, derivativo; como pregunta, muy pertinente. El ascenso de la referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) en las encuestas, con una imagen envidiable para cualquier dirigente izquierdista, abre una incógnita para los grandes partidos, pero también para la propia izquierda.
¿Qué hacer con esta popularidad? La cuestión no involucra sólo al FIT ni a la izquierda en general, sino también al peronismo y también, de modo quizás lateral, al gobierno libertario. A un año de las elecciones presidenciales en las que Javier Milei promete jugarse por la reelección, el apoyo de una parte significativa (aunque de todos modos minoritaria) de la población a “la Rusa” puede ser un activo o una gran complicación para otros espacios.
Las encuestas de opinión, que para bien y para mal son una presencia ineludible en el panorama informativo, vienen señalando consistentemente que la imagen positiva de la abogada y activista por los derechos humanos, una de las caras más visibles del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), es envidiablemente alta. Algunos sondeos la dan como la política con mejor imagen de la Argentina; algunos la ubican por debajo de otras figuras, pero, siempre, mucho mejor posicionada que cualquier otro dirigente del espectro de la izquierda.
Sin embargo, la imagen positiva es una cosa y la intención de voto es otra, repiten los analistas, poniéndole paños fríos al entusiasmo de más de uno.
Marcos Novaro, sociólogo y filósofo, no cree que el fenómeno vaya a prolongarse en 2027. “La actual popularidad de Bregman es episódica. A medida que la polarización haga su trabajo, se va a hundir en las encuestas. Y a eso apuesta Kicillof”, dijo Novaro a La Tecla. “Pero es una apuesta que entraña un riesgo, porque ella va a seguir robándole votos por izquierda, sobre todo si él va con una fórmula conservadora. El voto antisistema va a tener apoyo porque hay un cansancio con la moderación”, apuntó.
En cambio, el analista político Gustavo Marangoni cree que el viento de cola puede permitirle al FIT hacer una muy buena elección el año que viene, “probablemente la mejor”. Y destaca que Bregman “está en las conversaciones de gente que no está tan politizada”. Por ejemplo, se hizo popular su descripción de Milei, autoproclamado león, como “un gatito mimoso del poder económico”. En los meses siguientes al debate presidencial en el que ella lanzó esa frase, no dejó de repetirla, sabedora de su impacto.
El problema, en realidad, está en su propio espacio, dijo Marangoni. “Ella tiene que hacer un trotskismo siglo XXI, muy avant-la-léttre”, explicó el analista. “En la izquierda esto es visto como sospechoso. Bregman tiene su biografía como ventaja y la rigidez de su espacio como desventaja”, analizó.
En su mundialmente reconocido cortometraje de 1956 El globo rojo, el cineasta francés Albert Lamorisse invita a seguir a un chico que a su vez sigue a un globo, aparentemente animado de voluntad propia, por las calles de París. El globo rojo es una imagen de optimismo a toda prueba que se recorta contra el fondo de los barrios desfavorecidos de la metrópoli en los años de posguerra. Barrios que serían demolidos en los años siguientes al lanzamiento de la película, como se derriba la esperanza de la clase obrera. ¿Se desinflará este globo?.
En la mira ¿Beneficiada por el "efecto Lali"?
Más allá de sus posicionamientos políticos o de su capacidad de representar a algún sector de la población, una cosa que contribuye a potenciar la imagen positiva de Myriam Bregman es lo que podría llamarse “efecto Lali”, afirma el analista Marcos Novaro.
La referencia es a la cantante Lali Espósito, blanco de los ataques del Presidente, pero eso sólo aumentó su popularidad.
“En un punto, Bregman es como Lali: es la mujer maltratada por Javier Milei que después usa la marca del maltrato como señal de distinción”, apuntó Novaro. “Mucha gente la ve como la que fue maltratada y se la bancó: como Lali, siguió cantando. Milei, con su agresión, ha dejado mucha huella”.
Marangoni coincide en que las agresiones de Milei “levantan” a la dirigente izquierdista. “Cuando Milei quiere descalificar a alguien, ¿qué adjetivo usa? ‘Zurdo’ o ‘zurda’, según el caso. Bueno, Bregman usa eso, lo toma como distintivo. Su autobiografía se titula precisamente así: Zurda”, destacó.
Terceros en discordia Kicillof, La Cámpora y un juego que sólo puede tener un ganador
... pero probablemente no será ni Kicillof ni La Cámpora. La consabida interna entre el gobernador bonaerense y la fuerza que apoya a Cristina Fernández de Kirchner parece haber sumado ahora una pieza, proveniente de fuera del peronismo. La excandidata presidencial del FIT-U es una ficha que pueden jugar los dos bandos.
Por un lado, se lanzó al ruedo la idea de una fórmula Kicillof-Bregman para las elecciones presidenciales; por el otro, el camporismo se apresuró a apoyar formalmente a “la Zurda” ante los ataques de Santiago Cúneo, uno de los nuevos aliados del gobernador bonaerense. La propia Myriam Bregman cuestiona a Kicillof, lo que parece posicionarla momentáneamente en una alianza informal con el cristinismo.
“La interna del peronismo le hace el trabajo a quien quiera robarle los votos. En este caso, a Bregman”, dijo Novaro.
“Myriam Bregman sabe que finalmente CFK no va a ser candidata, que todas las cosas que está haciendo no van a prosperar. Y que va a haber un votante enojado por lo que entiende como una proscripción, y que ese votante también puede estar enojado con los peronistas que han abandonado a Cristina”, explicó el analista. “La propia Cristina, quizás inconscientemente, está abonando esa idea de que los peronistas la abandonaron. En ese sentido, hasta Cristina está trabajando para Bregman”.
Marangoni hace un análisis similar: “Finalmente, todos le terminan haciendo el juego a Bregman. Cada uno la pone arriba de la mesa pensando que eso lo va a beneficiar, desde el gobierno hasta Kicillof y La Cámpora. Para el FIT, que no tiene tantos recursos, esto es muy valioso, porque se habla de ellos”, dijo.
Sin embargo, es muy posible que tampoco sea la izquierda la que resulte victoriosa en esta puja. Para Novaro, en última instancia será Milei el beneficiado.
“Milei está casi seguro de que en la derecha no va a tener competencia. Y el ascenso de Bregman divide al campo progresista, lo que le allana el camino”, dijo el especialista.
¿Es ella o son ellos? Entre el individualismo y la unidad, el FIT debate cómo subirse a la ola
El FIT es la alianza política más duradera de los últimos años en la política argentina: conformado en 2011, desde entonces se mantiene estable, con el PTS, el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) conviviendo en relativa armonía.
Esto no quiere decir que no tengan sus internas; el ascenso de la figura de Myriam Bregman, de alguna manera, las potenció.
Un hecho reciente hizo temer la ruptura del FIT: el PTS se quedó con toda la lista de candidatos a convencionales constituyentes en Bariloche, lo que llevó al PO a denunciar que Bregman “se cortaba sola” y priorizaba el crecimiento de su imagen por el de la unidad del Frente. También le achacaron haber hecho un acto en el microestadio de Ferro sin la participación del resto de los partidos de la alianza.
Otro tema que causó división fue el conflicto por el cierre de la planta de FATE en Virreyes. Desde el inicio se dio una puja entre el PTS y el PO por la conducción de la protesta; hubo acusaciones cruzadas de agresiones y prepotencia.
Al final primó la unidad: todo el FIT concretó la Marcha de la Bronca y se depusieron las armas para un comunicado conjunto sobre el conflicto de FATE. Pero la tensión entre la individualidad y la necesidad de impulsar el colectivo persiste.
En este contexto, hay diferentes opiniones al interior del Frente sobre cómo capitalizar la buena imagen de su, hoy, principal dirigente. El FIT tiene una presencia constante en el Congreso y en la Legislatura bonaerense, pero su poder territorial es muy limitado. En la provincia de Buenos Aires llegó a tener una decena de concejales; ahora ya no le queda ninguno. ¿Cómo alcanzar un peso específico que le permita posicionarse como alternativa? “El gran ascenso que la izquierda tiene en las encuestas todavía no se traduce en una organización de decenas, centenares, miles de trabajadores y jóvenes en sus filas”, dijo Pablo Giachello, del PO. “Por eso proponemos organizar una asamblea nacional. Porque necesitamos que la militancia socialista se refuerce y crezca, para acercarnos más decididamente a la lucha por el poder”, agregó.