Volver | La Tecla Informe Especial 1 de octubre de 2026 EL FACTOR BREGMAN

Por Sebastián Lalaurette

Efecto Bregman: el año del globo rojo

El ascenso en las encuestas de la mediática diputada pone en una nueva encrucijada tanto a la izquierda como al peronismo. ¿A quién le conviene y cuánto puede durar este fenómeno?

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