Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2026 POR ZOOM

Milei dijo que su único rival es él mismo y que, si no lo votan, los argentinos “pagarán”

El Presidente dialogó con los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA. Lo hizo en forma virtual, porque está en París. Dijo que no hay nadie que pueda competir con él y, en referencia a Kicillof, consideró “casi insultante tener que debatir con un comunista”.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.