Milei dijo que su único rival es él mismo y que, si no lo votan, los argentinos “pagarán”
El Presidente dialogó con los empresarios reunidos en el Coloquio de IDEA. Lo hizo en forma virtual, porque está en París. Dijo que no hay nadie que pueda competir con él y, en referencia a Kicillof, consideró “casi insultante tener que debatir con un comunista”.
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El presidente de la Nación, Javier Milei, dijo hoy que su único rival para la contienda electoral del año próximo es él mismo y dijo que, si no es reelecto por otros cuatro años, los argentinos “pagarán las consecuencias”.
Milei hizo estas consideraciones durante un diálogo con empresarios reunidos en el coloquio anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), realizado por vía telemática, ya que el mandatario se encuentra en París.
“Mi programa es acelerar el crecimiento. Nosotros creemos que, una vez superado el test sobre si los argentinos quieren abrazar el cambio o superar el pasado decadente, se va a desplomar el riesgo país y la inversión va a volar”, dijo Milei.
El Presidente dijo que los empresarios están “esperando el veredicto de los argentinos” el año que viene en las urnas, y por eso no hay en este momento una explosión de las inversiones.
“Si los argentinos quieren vivir en un país próspero y acompañan las ideas de la libertad, vamos a enfrentarnos a los mejores cuatro años de la historia argentina. Si los argentinos deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de la decadencia, que es el mismo de los últimos cien años”, advirtió Milei.
También dijo que, en caso de ser reelecto, la Argentina tendrá “una cantidad de reformas que en seis meses no la van a reconocer”.
Respecto de la competencia electoral para octubre de 2027, el Presidente consideró que no tiene que preocuparse por figuras de la oposición que puedan hacerle mella.
“Mi rival soy yo mismo”, dijo, cuando le preguntaron por Axel Kicillof o Myriam Bregman como posibles oponentes. “Me resulta casi insultante tener que debatir con un comunista”.