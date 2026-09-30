Los gremios se rebelan: docentes paran en la Provincia por la violencia en las escuelas

REPERCUSIONES Andrés Sosa

Movimiento Futuro, el partido que nace desde el Conurbano con Kicillof como estandarte Un grupo de dirigentes avanza ante la Justicia Electoral con el objetivo de obtener personería jurídica y contar con una herramienta propia para disputar cargos provinciales y nacionales. El armado busca ampliar la representación del espacio que conduce el Gobernador.