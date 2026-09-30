Los gremios se rebelan: docentes paran en la Provincia por la violencia en las escuelas

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Los últimos meses fueron turbulentos en el vínculo entre el gobierno provincial y los gremios. A la falta de oferta paritaria por parte del gobierno de Kicillof y el paro anunciado por ATE para el próximo jueves, otro gremio importante realizará una medida de fuerza con reclamos hacia el gobierno bonaerense.
La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anunció un sorpresivo paro previsto para el jueves 1 de octubre en reclamo por la fuerte escalada de violencia en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Desde el gremio que conduce Liliana Olivera lo confirmaron a través de sus redes sociales y se trata del segundo paro que le hacen a Kicillof en el lapso de un mes.
“Queremos una sociedad que cuide a quienes enseñan. Basta de violencia en las escuelas”, sentenciaron desde la FEB en una publicación en su cuenta de X. La escalada de violencia en los establecimientos educativos aumentó considerablemente en el último tiempo y desde el gremio encendieron las alarmas y se movilizan para ponerle fin a esta problemática.
No es el único gremio que tiene prevista una medida de fuerza contra el Gobernador. Durante la jornada del martes, desde ATE anunciaron un paro provincial en reclamo por mejoras en las condiciones laborales y el pase a planta permanente de los trabajadores que todavía no tienen ese beneficio.
La medida será el próximo jueves 7 y afectará a toda la administración pública provincial. “La medida de fuerza tiene como objetivo promover la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la provincia de Buenos Aires, incorporando a planta permanente a todas y todos los trabajadores que se encuentran bajo modalidades de contratación precarias, incluyendo becarios y cualquier otra forma de vínculo laboral que implique precarización”, aseguraron desde el gremio que conduce Claudio Arévalo.
“El Presupuesto Provincial debe constituir una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores y dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad bonaerense”, añadieron en un comunicado en su página web.
Mientras tanto, la tensión entre el Ejecutivo y los gremios continúa. Durante la estadía del Gobernador en los Estados Unidos, hubo una nueva reunión de paritarias, donde el gobierno de Axel Kicillof no presentó ninguna oferta relacionada al aumento salarial.
En el encuentro entre las partes, la administración provincial se limitó a exponer el escenario financiero y no formalizó una propuesta salarial. La discusión pasó a un cuarto intermedio y, según trascendió, el Ejecutivo podría presentar una oferta durante los primeros días de octubre.
El último acuerdo había establecido una mejora acumulada del 7%, distribuida en un 5% en julio y un 2% en agosto sobre los haberes de junio. El acuerdo contemplaba precisamente la reapertura de la discusión durante septiembre, pero ese mes terminará sin una nueva suba salarial.