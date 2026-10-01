Volver | La Tecla Municipios 1 de octubre de 2026 BRANDSEN

Fin de una era: autopartista cierra su planta y deja a más de 30 familias sin trabajo

La autopartista confirmó el cierre definitivo de su fábrica en Brandsen y la desvinculación de todo el personal. Los despidos comenzarían a concretarse desde el 30 de noviembre, mientras continúan las audiencias ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.

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