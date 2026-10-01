Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

La visita del Papa activa la chequera y anticipa gastos millonarios y pago adelantados

La Provincia declaró de interés la visita de León XIV y habilitó a los ministerios de Gobierno y Seguridad a contratar producción, montaje, logística y dispositivos especiales. El decreto permite además pagar por adelantado, con una garantía equivalente al 100% del monto abonado. Una bendición para los contratistas.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.