La visita del Papa activa la chequera y anticipa gastos millonarios y pago adelantados
La Provincia declaró de interés la visita de León XIV y habilitó a los ministerios de Gobierno y Seguridad a contratar producción, montaje, logística y dispositivos especiales. El decreto permite además pagar por adelantado, con una garantía equivalente al 100% del monto abonado. Una bendición para los contratistas.
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La visita del papa León XIV a la Argentina ya comenzó a generar movimientos administrativos en la provincia de Buenos Aires. A través del Decreto 1657/2026, el gobierno de Axel Kicillof declaró de interés provincial el acontecimiento y habilitó un esquema excepcional para afrontar los gastos de organización.
El Sumo Pontífice llegará al país entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, con actividades previstas en Luján y Almirante Brown. Según el decreto, la Provincia tendrá participación en la organización y brindará apoyo institucional y operativo.
El operativo contempla una batería de contrataciones que incluye escenarios, estructuras, sonido, iluminación, pantallas, vallado perimetral, servicios sanitarios, atención al público, señalética, energía y coordinación general. A esto se suma un dispositivo especial de seguridad, prevención y orden público ante la concurrencia masiva prevista.
El decreto también contempla gastos extraordinarios vinculados al operativo de seguridad. Entre ellos aparecen traslados, alojamiento y alimentación del personal afectado, además de instalaciones sanitarias, comunicaciones y otros servicios de apoyo logístico.
Un mecanismo excepcional
Uno de los puntos centrales del decreto es el mecanismo elegido para realizar las contrataciones. La normativa encuadra las erogaciones dentro del régimen especial previsto por el artículo 40 de la Ley 10.189, que permite un procedimiento de excepción frente a los mecanismos habituales de contratación establecidos por la Ley 13.981.
El Ejecutivo bonaerense justificó esta modalidad en la magnitud y las características del acontecimiento. De acuerdo con el decreto, el monto global proyectado supera las 60.000 Unidades de Contratación, límite a partir del cual la autorización del gasto corresponde al Poder Ejecutivo provincial.
Por eso, Kicillof delegó en los ministros de Gobierno y Seguridad la autorización de las erogaciones, la sustanciación del procedimiento, la selección de los prestadores y la firma de los contratos necesarios para el evento.
Pago anticipado y garantía
El decreto incorpora además una autorización para realizar pagos anticipados, incluso antes de que se concrete la prestación del servicio o la entrega de los bienes contratados.
La condición establecida es que los proveedores constituyan previamente una garantía a favor de la Provincia que cubra el 100% del monto a percibir, mediante seguro de caución o aval bancario. Esa cobertura deberá mantenerse hasta la aprobación de la rendición de cuentas y la conformidad con el servicio o los bienes entregados.
El gasto será imputado a las partidas correspondientes de los ministerios de Gobierno y Seguridad para el ejercicio 2026. En caso de ser necesario, ambas jurisdicciones deberán proponer al Ministerio de Economía las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
El decreto fue firmado por Kicillof, Carlos Bianco, Pablo López y Eduardo Javier Alonso, y contó con la intervención de los organismos legales, presupuestarios y de control de la Provincia.