Nuevo proyecto RIGI: Toyota realizará la “mayor inversión automotriz de la historia”

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La automotriz Toyota avanzará con una inversión de US$ 1.341 millones en Zárate, luego de que un Comité Evaluador aprobara el ingreso del proyecto al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). De acuerdo con lo informado por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se trata de la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina.
El proyecto contempla la construcción de una nueva planta dentro del complejo industrial que Toyota posee sobre la Ruta Nacional 12, destinada a fabricar un vehículo 100% electrificado, un modelo que actualmente no se produce en el país.
La iniciativa tendrá además un fuerte perfil exportador. Según los primeros datos conocidos, las ventas externas podrían alcanzar los US$ 1.280 millones anuales, una cifra equivalente a aproximadamente el 70% de la producción prevista.
Más de 3.600 empleos durante la construcción
El desembolso también tendrá impacto sobre el mercado laboral. Durante el período de construcción de la nueva planta se proyecta la generación de más de 3.600 puestos de trabajo, mientras que una vez que la fábrica entre en funcionamiento se alcanzarían más de 2.600 empleos directos e indirectos.
Desde Toyota Argentina destacaron el potencial del país para consolidarse como una plataforma de producción y exportación de vehículos destinada al mercado latinoamericano.
En ese sentido, la compañía señaló que herramientas como el RIGI permiten mejorar las condiciones de competitividad, otorgar mayor previsibilidad para proyectos de largo plazo y generar un escenario más favorable para la llegada de inversiones.
Por el momento, la automotriz evitó brindar precisiones sobre el cronograma definitivo de la obra y las características de los futuros planes de producción. Desde la empresa indicaron que esos detalles serán comunicados más adelante.
Al conocerse la noticia, tanto el ministro de Economía, Luís Caputo, como el expresidente Mauricio Macri celebraron la inversión por parte de la empresa automotriz: “Vamos Zárate! La combinación de RIGI y menos tasas municipales permitió que Toyota anunciara una inversión de U$S 1.300 millones para fabricar vehículos eléctricos. Felicitaciones @MarceloMatzkin por trabajar en la dirección correcta!”.
Vamos Zárate! La combinación de RIGI y menos tasas municipales permitió que Toyota anunciara una inversión de U$S 1.300 millones para fabricar vehículos eléctricos. Felicitaciones @MarceloMatzkin por trabajar en la dirección correcta! https://t.co/Fe1kIGra2Y
En esa línea, desde el PRO Argentina también destacaron que “donde gobierna el PRO, se vive mejor. En Zárate entendieron algo simple: menos impuestos y menos trabas significan más inversión y más trabajo. Toyota invertirá US$1.341 millones y generará miles de puestos de trabajo. Gestionar bien también es hacer que las cosas pasen”.
La noticia también fue celebrada por el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, quien destacó la llegada del nuevo proyecto de inversión y el impacto que tendrá para la ciudad.
El jefe comunal remarcó que esta iniciativa se convertirá en el cuarto proyecto alcanzado por el Régimen de Promoción Industrial Municipal de Zárate desde su implementación, en un período de poco más de dos años.
Matzkin vinculó además la política de reducción de tasas municipales con la posibilidad de incentivar nuevas inversiones y generar actividad económica.
“Cobrar menos tasas municipales es generar más empleo y más recaudación por mayor actividad”, sostuvo el intendente, quien también valoró que Toyota continúe apostando por la Argentina y particularmente por Zárate.