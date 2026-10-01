Nuevo proyecto RIGI: Toyota realizará la “mayor inversión automotriz de la historia”

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La visita del Papa activa la chequera y anticipa gastos millonarios y pago adelantados La Provincia declaró de interés la visita de León XIV y habilitó a los ministerios de Gobierno y Seguridad a contratar producción, montaje, logística y dispositivos especiales. El decreto permite además pagar por adelantado, con una garantía equivalente al 100% del monto abonado. Una bendición para los contratistas.