La agenda sanitaria de Kicillof salió del freezer legislativo y avanzó en el Senado

Las iniciativas para crear una empresa bonaerense de medicamentos y poner en marcha el Sistema Integrado de Salud recibieron despacho favorable en la Comisión de Salud Pública. Los expedientes habían quedado frenados en su primer tratamiento por la negativa de Mario Ishii, en medio de las diferencias internas del peronismo.

Los proyectos impulsados por el gobernador Axel Kicillof lograron avanzar este jueves en la Legislatura bonaerense, luego de obtener despacho favorable en la Comisión de Salud Pública del Senado. Se trata de dos iniciativas centrales para la gestión sanitaria provincial: la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense S.A. y la implementación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA).

El primer proyecto apunta a dotar a la Provincia de capacidad propia para investigar, desarrollar y producir medicamentos, vacunas e insumos médicos. La iniciativa también contempla la adquisición de materias primas y la comercialización de los productos, con el objetivo de reducir la dependencia de proveedores privados y mejorar las condiciones de compra del Estado.

La empresa funcionaría bajo la órbita del Ministerio de Salud, con participación mayoritaria del Estado provincial. La propuesta forma parte de la estrategia oficial para fortalecer la producción pública de medicamentos y ampliar las herramientas de abastecimiento del sistema sanitario.

Por su parte, el SIPBA busca articular los distintos subsectores de la salud, incluidos hospitales públicos, clínicas privadas, obras sociales, municipios y trabajadores. Entre sus objetivos figuran reducir la fragmentación del sistema, establecer mecanismos de coordinación bajo la rectoría estatal y facilitar el intercambio seguro de información mediante sistemas informáticos compatibles.

El avance se produjo exactamente un mes después de que ambos expedientes quedaran empantanados en la misma comisión, presidida por el senador del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), Pedro Borgini. En aquella oportunidad, el oficialismo no consiguió imponer su mayoría debido a la negativa del senador Mario Ishii, quien reclamó que antes se trataran sus proyectos para declarar la emergencia alimentaria y sanitaria en territorio bonaerense.

La postura del exintendente de José C. Paz impidió entonces que las iniciativas del Ejecutivo superaran el primer filtro legislativo. Su voto resultaba determinante para desempatar, dado que los bloques opositores ya habían anticipado su rechazo luego de la exposición del ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

Con el despacho favorable, los proyectos quedaron en condiciones de continuar su recorrido parlamentario. El resultado también representa un nuevo capítulo en las negociaciones dentro del peronismo bonaerense, donde las diferencias entre los sectores alineados con Kicillof y el kirchnerismo volvieron a quedar expuestas durante el tratamiento de la agenda sanitaria.



