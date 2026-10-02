Kicillof pasa otra letra a deuda pública y suma $13.400 millones al pasivo bonaerense
La Provincia dispuso registrar como deuda pública una Letra del Tesoro por $13.382 millones emitida en 2026, cuyo vencimiento opera en mayo de 2027. El instrumento forma parte del programa de financiamiento que habilitó emisiones por hasta USD 550 millones y $89.500 millones.
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La Provincia de Buenos Aires convirtió formalmente en deuda pública una nueva Letra del Tesoro por $13.382.566.700, luego de que se determinara que su vencimiento excede el ejercicio financiero 2026. La medida fue dispuesta por la Subsecretaría de Finanzas y publicada este viernes en el Boletín Oficial.
Se trata de las Letras del Tesoro en pesos a cupón de interés variable con vencimiento el 20 de mayo de 2027, emitidas en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el Ejercicio 2026.
La Resolución N° 71-SSFIMECONGP-2026 establece que el instrumento debe registrarse contablemente como deuda pública debido a que su reembolso tendrá lugar durante el próximo ejercicio. La normativa bonaerense establece que las Letras que excedan el año financiero en el que fueron emitidas deben pasar a integrar el registro de deuda.
El monto involucrado asciende a $13.382 millones de valor nominal, una suma que ahora queda incorporada formalmente al stock de obligaciones financieras de la Provincia.
La operación se encuadra en un programa de Letras del Tesoro aprobado para 2026 por hasta USD 550 millones y $89.500 millones. La autorización había sido establecida por la Tesorería General de la Provincia y contó con el aval correspondiente de la Secretaría de Hacienda de la Nación.
En concreto, la normativa nacional autorizó el endeudamiento bonaerense por hasta esos montos para la emisión de Letras durante el ejercicio. La Provincia utiliza estos instrumentos para cubrir deficiencias estacionales de caja, aunque aquellas Letras cuyo vencimiento traspasa el cierre del ejercicio deben recibir el tratamiento contable de deuda pública.
La resolución también establece que los intereses y el capital de las Letras que sean convertidas en deuda pública serán atendidos mediante las partidas correspondientes a Servicios de la Deuda Pública del Presupuesto General bonaerense.
La normativa recuerda, además, que los servicios de amortización, intereses y demás gastos asociados a estas emisiones serán afrontados con rentas generales de la Provincia. Asimismo, el Ministerio de Economía puede afectar determinados recursos provinciales y fondos provenientes de la Coparticipación Federal como garantía o fuente de pago, según las condiciones previstas en la legislación.
La medida lleva la firma de la subsecretaria de Finanzas, Analía Tello, y contó con la intervención de la Tesorería General, la Contaduría General, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.