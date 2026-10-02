Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Kicillof pasa otra letra a deuda pública y suma $13.400 millones al pasivo bonaerense

La Provincia dispuso registrar como deuda pública una Letra del Tesoro por $13.382 millones emitida en 2026, cuyo vencimiento opera en mayo de 2027. El instrumento forma parte del programa de financiamiento que habilitó emisiones por hasta USD 550 millones y $89.500 millones.

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