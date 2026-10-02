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Qué hacer con las PASO: las reformas que demanda un sistema necesitado de ajustes 

La instauración en 2025 de la Boleta Única Papel (BUP) para la elección de candidatos nacionales fue bien recibida por la sociedad, aunque sigue cuestionada por un sector de la política enamorado de la boleta tradicional. Actualmente, el sistema electoral demanda más aggiornamento.

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La instauración en 2025 de la Boleta Única Papel (BUP) para la elección de candidatos nacionales fue bien recibida por la sociedad, aunque sigue cuestionada por un sector de la política enamorado de la boleta tradicional. El mayor idilio lo tiene el peronismo, que resiste su implementación en la provincia de Buenos Aires. Pero el sistema electoral demanda más aggiornamento. La elección de parlamentarios del Mercosur de manera directa es uno de los aspectos a revisar. 

Cuando se instauró esa forma, Paraguay elegía de manera directa y los demás países del bloque iban en ese sentido. Argentina avanzó, los demás no y Paraguay cambió a la elección indirecta. Hoy, nuestro país es el único en el cual los ciudadanos eligen los parlamentarios del Mercado Común, cuando los demás lo hacen a través del Congreso. Además, es engorroso colarlos en la BUP y se achicarían costos.

 La modificación propuesta por el Gobierno de elevar los requisitos para la constitución de un partido político parece más que razonable en un país donde inscribir una agrupación política es más fácil que hacer una denuncia policial. La cuestión del financiamiento también entra en discusión, porque no son pocos los casos en los que el sello se convierte en un activo comercial, además de comprobadas estafas mediante la impresión de boletas (el Estado pagaba más de los que los partidos imprimían), en algunos casos con sentencias judiciales que lo acreditan. 

Si bien ese curro se corta con la BUP, en las provincias se sigue con las boletas partidarias de papel. “Tiene que ser razonablemente difícil crear un partido político, no por la dificultad en sí misma, sino porque implica la responsabilidad de poder mantener legitimidad. En ello también estoy totalmente de acuerdo, casi diría que yo sería un poquito más exigente que el propio proyecto del Gobierno, pero en ese sentido debería tener una rápida sanción”, sentencia Alejandro Tullio sobre la iniciativa libertaria.

El especialista considera que “es ilegítimo que haya tantos partidos políticos, porque gobernar debería ser una cuestión extraordinaria, y hay que estar capacitado y con una organización acorde. Sí es muy fácil estamos confundiendo al ciudadano poniendo en igualdad de condiciones a quienes no lo están”. 

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