Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Por Hernán Sánchez

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Qué hacer con las PASO: las reformas que demanda un sistema necesitado de ajustes

La instauración en 2025 de la Boleta Única Papel (BUP) para la elección de candidatos nacionales fue bien recibida por la sociedad, aunque sigue cuestionada por un sector de la política enamorado de la boleta tradicional. Actualmente, el sistema electoral demanda más aggiornamento.

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