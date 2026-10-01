Volver | La Tecla Buenos Aires 1 de octubre de 2026 NUMEROS

Recaudación en alza y un impuesto clave en baja: las dos caras de septiembre

La recaudación nacional creció cerca del 4% real, impulsada por Ganancias y los derechos de exportación. Sin embargo, el IVA acumuló once meses de retrocesos y volvió a exponer las dificultades del consumo.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.