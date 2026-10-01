Recaudación en alza y un impuesto clave en baja: las dos caras de septiembre
La recaudación nacional creció cerca del 4% real, impulsada por Ganancias y los derechos de exportación. Sin embargo, el IVA acumuló once meses de retrocesos y volvió a exponer las dificultades del consumo.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La recaudación tributaria nacional registró en septiembre un crecimiento real interanual cercano al 4%, impulsada principalmente por el Impuesto a las Ganancias y los derechos de exportación. Sin embargo, detrás de la mejora general apareció una señal de alerta: el IVA acumuló once meses consecutivos de retrocesos reales, en un escenario que refleja las dificultades del consumo.
Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fiscales alcanzaron los $21,3 billones durante el noveno mes del año. El organismo destacó el desempeño de Ganancias, que sumó $4,7 billones, con una suba nominal del 63,3%. También se destacó el impuesto a los débitos y créditos bancarios, con $1,6 billones, mientras que los recursos de la Seguridad Social llegaron a $4,9 billones.
Pese a los números generales, el IVA volvió a mostrar un comportamiento negativo en términos reales. La recaudación del tributo alcanzó los $6,9 billones, con un incremento nominal del 26,1%, aunque insuficiente para compensar la inflación. De acuerdo con el análisis del economista Nadin Argañaraz, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el IVA neto habría caído un 5,4% real interanual, con una baja del 1,7% en el componente impositivo y del 18,4% en el aduanero.
En el resto de los tributos hubo resultados dispares. Los derechos de exportación sumaron $1,1 billones y mostraron un incremento nominal del 99,2%, favorecidos por los precios de los productos exportables, las ventas de combustibles y minerales y una base de comparación afectada por el adelantamiento de liquidaciones durante 2025. En contraste, Bienes Personales y los derechos de importación habrían registrado caídas reales del 27,5% y 23,4%, respectivamente, según las estimaciones del IARAF.
Para Argañaraz, la recaudación nacional habría crecido un 3,7% real respecto de septiembre de 2025. No obstante, el desempeño de Ganancias y los ingresos vinculados al comercio exterior contrastó con la debilidad de los impuestos asociados al consumo. Así, la mejora de los recursos fiscales convivió con una tendencia que persiste desde hace casi un año y que vuelve a poner bajo la lupa la evolución de la actividad económica.