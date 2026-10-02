Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 CONFIRMADO

La Liga de Intendentes quiere poner al próximo gobernador de Buenos Aires

Achával, de Pilar, dijo que la intención del grupo es que el mandatario que suceda a Kicillof sea uno de los alcaldes peronistas. Destacó que todos tienen “experiencia de gestión”.

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