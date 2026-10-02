La Liga de Intendentes quiere poner al próximo gobernador de Buenos Aires

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La recientemente formada Liga de Intendentes, que congrega a varios alcaldes peronistas de la provincia de Buenos Aires, busca que el próximo gobernador sea uno de ellos.
Así lo dijo Federico Achával, uno de los jefes comunales que conforman la Liga, quien destacó que todos los intendentes tienen “experiencia de gestión” y eso es un activo para desempeñar el rol de Gobernador.
Achával aclaró que no hay un nombre definido, pero afirmó que son varios los intendentes de la Liga que ya avisaron que podrían aspirar a la sucesión de Axel Kicillof, quien irá por la presidencia de la Nación en 2027.
“Creemos que la experiencia que a uno le da la toma de decisiones cotidianas permanentes en un municipio tiene que ponerse al servicio de la provincia de Buenos Aires”, dijo el pilarense.
Achával hizo estas apreciaciones en Mar del Plata, adonde fue a acompañar a su colega Gastón Granados, alcalde de Ezeiza y también miembro de la Liga. Granados fue a participar del coloquio anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
“Compartimos experiencia de gestión, porque además tenemos ideas comunes en muchas cosas, y [la Liga] también nos permite conocer otras realidades de la provincia”, enfatizó el intendente de Pilar.
Los alcaldes del grupo vienen recorriendo diferentes distritos bonaerenses, algunos gobernados por integrantes de la Liga y otros no. También vienen concretando reuniones con dirigentes políticos de diferentes vertientes. De esta manera, consolidan un armado territorial.
La idea que tienen, dijo Achával, es poner en agenda los problemas que hacen a la vida diaria de los bonaerenses, y que ellos, como intendentes, conocen bien por mantener la cercanía con los vecinos propia de la gestión municipal.