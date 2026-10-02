Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 EN FALTA

Tirón de orejas a dos cooperativas del interior por cobros y bonificaciones indebidas

OCEBA detectó que la distribuidora Barker incorporó a las facturas el concepto F.O.M.U.E.S. sin autorización y no aplicó bonificaciones a clubes y entidades de bien público. La Cooperativa Eléctrica de San Pedro debía acreditar devoluciones a usuarios afectados por fallas pero no presentó la documentación, sumario en camino.

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