Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 ECONOMIA

Provincia reclama fondos y la coparticipación muestra otra cara

Buenos Aires recibió $1,6 billones en septiembre, un 37,5% más que hace un año. Mientras Kicillof sostiene sus reclamos por la caída de recursos, las transferencias nacionales mostraron una recuperación real del 4,6% en el conjunto de la coparticipación.

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