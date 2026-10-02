Provincia reclama fondos y la coparticipación muestra otra cara
Buenos Aires recibió $1,6 billones en septiembre, un 37,5% más que hace un año. Mientras Kicillof sostiene sus reclamos por la caída de recursos, las transferencias nacionales mostraron una recuperación real del 4,6% en el conjunto de la coparticipación.
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La Provincia recibió $1,6 billones por coparticipación nacional, unos $436.327 millones más que en igual mes de 2025. Informes de IARAF y CEPA registraron una mejora real de las transferencias a las jurisdicciones, aunque el IVA volvió a caer y Ganancias impulsó los ingresos.
La Provincia de Buenos Aires recibió en septiembre de 2026 un total de $1.600.442,8 millones en concepto de coparticipación nacional, frente a los $1.164.115,5 millones que habían ingresado durante el mismo mes del año pasado. La diferencia de $436.327,3 millones representó un incremento nominal del 37,5%, de acuerdo con los datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.
La evolución de los recursos bonaerenses se produjo en un escenario de recuperación de las transferencias automáticas a las provincias. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el Gobierno nacional envió al conjunto de las jurisdicciones y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $7.077.919 millones durante septiembre, frente a los $5.091.862 millones de igual período de 2025.
Esto significó una suba nominal del 39%, que, una vez descontada la inflación, se tradujo en un crecimiento real del 4,3%. Si se consideran exclusivamente las transferencias por coparticipación, sin incluir leyes especiales ni compensaciones, la mejora real fue del 4,5%.
En la misma línea, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) registró un incremento interanual real del 4,4% en los Recursos de Origen Nacional (RON) distribuidos entre las provincias durante septiembre. El indicador mostró un cambio respecto de septiembre de 2025, cuando había experimentado una caída real del 10,2%.
En particular, la Coparticipación Federal de Impuestos presentó una recuperación real del 4,6%, frente al retroceso del 0,7% registrado un año antes. Sin embargo, la mejora de las transferencias estuvo acompañada por comportamientos dispares en los principales tributos nacionales.
El IVA acumuló en septiembre su undécima caída interanual consecutiva, con una baja real del 5,8%, mientras que el Impuesto a las Ganancias registró un incremento del 22,4% en términos reales. Para el CEPA, el desempeño del IVA refleja la debilidad de las actividades vinculadas al mercado interno y al consumo.
De esta manera, Buenos Aires registró un aumento nominal del 37,5% en los fondos recibidos por coparticipación, en un mes en el que las transferencias nacionales al conjunto de las provincias también mostraron una recuperación por encima de la inflación. No obstante, la evolución de los recursos tributarios evidencia que la mejora estuvo impulsada principalmente por Ganancias, mientras el consumo continúa mostrando señales de retracción.