Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 UN SALVAVIDAS

Intendentes massistas fueron al Bapro en busca de oxígeno financiero para los municipios

Jefes comunales del Frente Renovador del interior bonaerense se reunieron con autoridades del Banco Provincia para analizar alternativas de financiamiento ante la caída de recursos y el aumento de las dificultades en las cuentas municipales.

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