Intendentes massistas fueron al Bapro en busca de oxígeno financiero para los municipios
Jefes comunales del Frente Renovador del interior bonaerense se reunieron con autoridades del Banco Provincia para analizar alternativas de financiamiento ante la caída de recursos y el aumento de las dificultades en las cuentas municipales.
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En medio de un escenario marcado por la reducción de recursos y las mayores demandas sobre las administraciones locales, intendentes del Frente Renovador del interior bonaerense mantuvieron un encuentro con autoridades del Banco Provincia para analizar herramientas que permitan aliviar la situación financiera de los municipios.
La reunión se llevó adelante con Javier Osuna, director del Banco Provincia y exintendente de General Las Heras, quien recibió a los jefes comunales que plantearon las dificultades que atraviesan sus distritos a partir de la menor disponibilidad de fondos.
Durante el encuentro, los intendentes señalaron el impacto que tiene sobre las arcas municipales la reducción de recursos provenientes de Nación y el escenario de desfinanciamiento que, según plantearon, afecta tanto a las provincias como a los municipios. En ese contexto, advirtieron sobre las dificultades crecientes para sostener servicios y políticas públicas en los territorios.
Uno de los puntos abordados fue, además, la situación de los trabajadores municipales. Según se planteó durante la reunión, aumentó el nivel de mora entre los empleados de los gobiernos locales, por lo que se analizaron distintas alternativas ofrecidas por el Banco Provincia para facilitar el acceso al financiamiento y aliviar el peso de las deudas.
Entre las herramientas presentadas se encuentran las líneas destinadas al acceso a la vivienda, con tasas competitivas y la posibilidad de incorporar hasta tres titulares. También se repasaron opciones para adquirir viviendas industrializadas y créditos destinados a la compra de materiales para construir, ampliar o realizar mejoras en los hogares.
A su vez, las autoridades del Banco Provincia destacaron la reciente reducción de las tasas de refinanciación aprobada por el Directorio de la entidad. El esquema contempla condiciones diferenciadas para los empleados municipales y establece una reducción de las cuotas de acuerdo con el segmento y la situación de mora de cada trabajador.
El objetivo de estas medidas es facilitar la regularización de las deudas y reducir la carga financiera de los trabajadores municipales, en un contexto en el que los intendentes buscan alternativas para sostener las cuentas locales.
Del encuentro participaron Maximiliano Sciani, de Roque Pérez; Darío Golía, de Chacabuco; Javier Gastón, de Chascomús; Juan Manuel Cerezo, de General Las Heras; Luis Mariano Martín, de Exaltación de la Cruz; y Fernando Rodríguez, de General Pinto.
También estuvieron presentes Sergio Bordoni, exintendente de Tornquist y actual director del Banco Provincia, y Franco Balcarce, secretario de Hacienda de Patagones.
La reunión se inscribe así en la búsqueda de herramientas financieras para los municipios bonaerenses, que enfrentan un escenario de menores recursos disponibles y una creciente presión sobre sus presupuestos para sostener las prestaciones y servicios locales.