Apps
Viernes, 2 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
DEFINICIONES

Pareja rechazó la reelección de intendentes y dijo que Santilli es el candidato a gobernador de LLA

En Mar del Plata, el titular de La Libertad Avanza bonaerense reunió a la tropa de la Quinta Sección y dejó dos señales hacia 2027: límites para los jefes comunales y un nombre para la pelea provincial. El plenario libertario reunió a referentes de los 27 distritos de la Quinta Sección, con Alejandro Carrancio, Cecilia Martínez y concejales marplatenses entre los presentes.

Pareja rechazó la reelección de intendentes y dijo que Santilli es el candidato a gobernador de LLA
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Vía La Tecla Mar del Plata


La Libertad Avanza reunió en Mar del Plata a dirigentes de los 27 distritos de la Quinta Sección Electoral en un nuevo plenario partidario que tuvo como protagonista al presidente del espacio en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Junto a Alejandro Carrancio, el dirigente libertario bajó línea sobre la construcción territorial y fijó posición sobre uno de los debates que atraviesan a la política bonaerense: la reelección de los intendentes.
 
El encuentro tuvo como objetivo consolidar equipos, intercambiar diagnósticos sobre las distintas realidades municipales y avanzar en una agenda común para la región. También participaron el presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Emiliano Recalt; el coordinador seccional Mariano Valiante; los senadores provinciales Gonzalo Cabezas y Cecilia Martínez; y la diputada bonaerense Sofía Pomponio, entre otros referentes.
 
Antes del plenario, Pareja dialogó con los medios y dejó en claro que La Libertad Avanza no acompañará modificaciones o reinterpretaciones de la normativa provincial que permitan extender los mandatos de los jefes comunales.
 
“Hay límites que son lógicos. Vamos a conversar electoralmente con las fuerzas políticas que no especulan con pedacitos de poder sino con la transformación de la Provincia. Quienes legislan y después reinterpretan cada dos años las leyes que ellos mismos votan por conveniencia electoral, no tienen nada que hacer con nosotros”, sostuvo.En esa línea, el titular de LLA bonaerense cuestionó especialmente a quienes llevan décadas al frente de los municipios y vinculó la discusión institucional con el proyecto político que el espacio busca desplegar en la provincia.
 
“Vamos a ver -continuó Pareja- qué hacen tipos como Sergio Massa, que por supuesto sabemos que es un incumplidor serial; a ver si sostiene que está en contra de la reacción indefinida de los intendentes. La Libertad Avanza no especula con estas cosas. Hay gente que viene gobernando distritos por décadas, y nosotros realmente queremos cambiar la Provincia de raíz como lo está haciendo el presidente (Javier) Milei en la Nación”.
 
Pero el desembarco de Pareja en Mar del Plata también dejó otra señal hacia 2027. En el marco de la discusión por el armado bonaerense, el dirigente sostuvo que Diego Santilli debe ser el candidato de La Libertad Avanza para la Gobernación, una definición que vuelve a poner el foco sobre la estrategia provincial del oficialismo libertario.
 
El movimiento se da mientras LLA continúa con el armado territorial en las distintas secciones electorales. La Quinta, con sus 27 municipios, aparece así como una pieza relevante de esa construcción, con Mar del Plata como principal distrito y como escenario elegido para reunir a la dirigencia de la región.
 
Carrancio, por su parte, destacó el crecimiento de la estructura libertaria y la necesidad de profundizar el trabajo coordinado entre los distritos.
 
“Nuestro distrito tiene una enorme responsabilidad en la construcción de la Provincia que queremos. Tenemos equipos, dirigentes y concejales trabajando todos los días en cada distrito, pero fundamentalmente tenemos un rumbo claro: llevar a la provincia de Buenos Aires la transformación que Javier Milei inició en la Argentina”, concluyó.
 
El plenario funcionó como una foto del despliegue territorial de La Libertad Avanza en la Quinta Sección, pero también como una señal política hacia adelante: mientras Pareja endurece el discurso contra cualquier reinterpretación de las reglas sobre los intendentes, el espacio empieza a ordenar públicamente sus nombres para la pelea bonaerense.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Kicillof pasa otra letra a deuda pública y suma $13.400 millones al pasivo bonaerense

La Provincia dispuso registrar como deuda pública una Letra del Tesoro por $13.382 millones emitida en 2026, cuyo vencimiento opera en mayo de 2027. El instrumento forma parte del programa de financiamiento que habilitó emisiones por hasta USD 550 millones y $89.500 millones.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Sin paritarias y con dos paros, se tensa la relación entre Kicillof y los gremios

Juegos Bonaerenses en riesgo: intendentes advierten que no tienen fondos para enviar a los chicos

La agenda sanitaria de Kicillof salió del freezer legislativo y avanzó en el Senado

Fin de una era: autopartista cierra su planta y deja a más de 30 familias sin trabajo

Efecto Bregman: el año del globo rojo

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET