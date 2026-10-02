Pareja rechazó la reelección de intendentes y dijo que Santilli es el candidato a gobernador de LLA

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En esa línea, el titular de LLA bonaerense cuestionó especialmente a quienes llevan décadas al frente de los municipios y vinculó la discusión institucional con el proyecto político que el espacio busca desplegar en la provincia.
La transformación que comenzó @JMilei en la Argentina tiene un próximo gran desafío: la provincia de Buenos Aires.— Alejandro Carrancio (@alecarrancio) October 1, 2026
Estamos trabajando para llevarla a cada rincón. VLLC! pic.twitter.com/pmQjInyVAH