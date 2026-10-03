Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de octubre de 2026 ECONOMÍA

El reparto de fondos nacionales dejó a PBA lejos de los mayores saltos

Un informe de CEPA registró un incremento real de los recursos de origen nacional durante septiembre, aunque con diferencias entre las jurisdicciones. En territorio bonaerense, la mejora fue del 4,3%, mientras que el promedio nacional alcanzó el 4,4%.

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