El reparto de fondos nacionales dejó a PBA lejos de los mayores saltos
Un informe de CEPA registró un incremento real de los recursos de origen nacional durante septiembre, aunque con diferencias entre las jurisdicciones. En territorio bonaerense, la mejora fue del 4,3%, mientras que el promedio nacional alcanzó el 4,4%.
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La Provincia de Buenos Aires cerró septiembre con una mejora real en las transferencias de recursos de origen nacional, aunque el incremento quedó por debajo del registrado por varias jurisdicciones del país. Según un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los Recursos de Origen Nacional (RON) aumentaron 4,4% interanual en términos reales durante el mes, mientras que la Coparticipación Federal de Impuestos avanzó 4,6%.
El dato bonaerense aparece dentro de un escenario de recuperación general de los fondos que Nación distribuye entre las provincias. De acuerdo con el relevamiento, todas las jurisdicciones registraron en septiembre aumentos reales interanuales de los Recursos de Origen Nacional, aunque con diferencias importantes entre ellas. Santa Cruz encabezó la recuperación con 8,6%, seguida por Chubut con 8,1%, Tierra del Fuego con 7,9%, Neuquén con 7,7% y Río Negro con 7,2%.
El informe registra para la Provincia una variación real interanual de 4,3% en los Recursos de Origen Nacional durante septiembre. En el caso específico de la Coparticipación Federal, el incremento fue de 4,4%.
La diferencia adquiere relevancia por el peso que tienen estos recursos en las cuentas provinciales. CEPA explica que los ingresos de las provincias provienen principalmente de recursos propios, como Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, y de recursos tributarios de origen nacional, principalmente mediante la coparticipación. En el conjunto de las jurisdicciones, los recursos de Coparticipación Federal representan en promedio el 58,2% de los ingresos, mientras que al sumar el resto de las transferencias nacionales la proporción llega al 71,6%.
Para PBA, el dato se inserta además en una discusión estructural sobre el esquema de financiamiento provincial. La Provincia cuenta con una recaudación propia significativa, pero también depende de los recursos que llegan desde Nación para sostener buena parte de su presupuesto. Esa combinación vuelve especialmente relevante la evolución de la coparticipación y del resto de las transferencias nacionales.
El informe de CEPA también pone la lupa sobre los impuestos que alimentan la masa coparticipable. Mientras septiembre mostró una recuperación de Ganancias, que creció 22,4% real interanual, el IVA volvió a retroceder y acumuló su undécima caída consecutiva, con una baja de 5,8% real.
La diferencia entre ambos tributos resulta significativa para las provincias. La masa coparticipable bruta está compuesta principalmente por el 100% del Impuesto a las Ganancias y el 89% del IVA, además de otros impuestos coparticipables.
Así, mientras Ganancias aportó una mejora considerable en septiembre, el comportamiento del IVA mostró las dificultades que todavía atraviesan el consumo y el mercado interno. CEPA vincula esa caída sostenida del IVA con el desempeño de las actividades económicas relacionadas con el consumo.
En la Provincia, el escenario combina entonces una recuperación de los fondos nacionales respecto de septiembre de 2025 con una dinámica que no es homogénea entre las provincias y que tiene uno de sus principales puntos de tensión en la evolución del consumo. En términos generales, septiembre mostró una mejora de los recursos que llegan desde Nación, pero todavía con comportamientos muy diferentes según el impuesto y la jurisdicción.
El dato llega, además, en un momento en el que la discusión por los recursos provinciales volvió a ocupar un lugar central en la relación entre la administración bonaerense y el Gobierno nacional. Para las cuentas de Axel Kicillof, la evolución de la coparticipación y de los restantes fondos de origen nacional convive con el desafío de sostener una recaudación propia capaz de financiar el gasto provincial en un escenario económico todavía marcado por la debilidad del consumo.
En septiembre, al menos, el flujo de recursos nacionales mostró una recuperación real respecto del mismo mes del año pasado. Buenos Aires acompañó esa tendencia, aunque sin ubicarse entre las provincias que registraron los mayores incrementos.