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La UCR desembarca en la Cuarta sección y prepara un reclamo al gobierno nacional

Los presidentes del Comité Nacional y bonaerense, Leonel Chiarella y Emiliano Balbín, junto el titular de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, participan de un encuentro convocado por los radicales de ese distrito. Estarán intendentes, legisladores y dirigentes de la región.

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La Unión Cívica Radical realiza este sábado 3 de octubre en 9 de Julio un encuentro regional que tendrá como eje central el reclamo por la transformación en autovía de la Ruta Nacional N° 5, una problemática que atraviesa a numerosas ciudades del interior bonaerense.

La actividad contará con la presencia del presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella; el presidente del Comité Provincia de Buenos Aires, Emiliano Balbín; y el presidente de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, además de intendentes, legisladores, presidentes de comités y dirigentes de las localidades vinculadas por esa traza vial. 

La convocatoria, motorizada por el concejal nuevejuliense Ignacio “Nacho” Palacios, comenzará a las 10:30 en el cruce de las rutas Nacional 5 y Provincial 65, donde a partir de las 11 se realizará la actividad central bajo la consigna “La ruta nos une, el reclamo también”.

Desde allí, el radicalismo planteará un reclamo concreto al Gobierno Nacional: que se ejecuten las obras necesarias para brindar seguridad a quienes transitan diariamente la Ruta 5 y que se avance definitivamente con la transformación en autovía de este corredor fundamental para la región.

El encuentro buscará expresar un reclamo que trasciende los límites de cada distrito y que une a las comunidades ubicadas a lo largo de la traza, frente a una ruta de enorme importancia para la producción, la comunicación y la vida cotidiana del interior.

Una vez finalizada la actividad en la Ruta 5, alrededor de las 12, el encuentro continuará en el Comité de la UCR de 9 de Julio, donde autoridades, dirigentes y participantes podrán intercambiar experiencias, analizar la situación del corredor y conversar sobre las acciones a seguir para sostener el reclamo.

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