Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de octubre de 2026 ESTE SÁBADO

La UCR desembarca en la Cuarta sección y prepara un reclamo al gobierno nacional

Los presidentes del Comité Nacional y bonaerense, Leonel Chiarella y Emiliano Balbín, junto el titular de la Convención Provincial, Pablo Nicoletti, participan de un encuentro convocado por los radicales de ese distrito. Estarán intendentes, legisladores y dirigentes de la región.

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