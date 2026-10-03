Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de octubre de 2026 CRISIS

Despidos en una distribuidora de golosinas: conflicto por 95 puestos de trabajo el conurbano

La empresa Potigian desvinculó a 53 trabajadores de Comercio y el gremio denunció otras 42 cesantías entre empleados vinculados a Camioneros. Hubo una protesta frente a la planta en Esteban Echeverría.￼

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