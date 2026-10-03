Despidos en una distribuidora de golosinas: conflicto por 95 puestos de trabajo el conurbano
La empresa Potigian desvinculó a 53 trabajadores de Comercio y el gremio denunció otras 42 cesantías entre empleados vinculados a Camioneros. Hubo una protesta frente a la planta en Esteban Echeverría.￼
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Un nuevo conflicto laboral se instaló en el sur del conurbano bonaerense luego de que la distribuidora mayorista de golosinas y alimentos Potigian despidiera a trabajadores de su centro de distribución ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.
El Sindicato de Empleados de Comercio confirmó 53 cesantías y desde el sector gremial señalaron que podrían existir otras 42 desvinculaciones vinculadas al gremio de Camioneros, lo que llevaría el número total a unos 95 trabajadores.
Los telegramas fueron recibidos el lunes, durante el feriado por el Día del Empleado de Comercio, y generaron una protesta frente a la planta ubicada sobre la calle San Juan al 1820. Los trabajadores y representantes gremiales reclamaron la reincorporación y el rechazo de las medidas adoptadas por la compañía.
El conflicto llegó el martes a una audiencia ante la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio señalaron que el organismo podría disponer una conciliación obligatoria, lo que permitiría retrotraer las cesantías de manera provisoria y abrir una instancia formal de negociación entre las partes.
La empresa, por su parte, explicó que la decisión respondió a la caída de un contrato central de abastecimiento logístico para cadenas de estaciones de servicio. Potigian funciona como distribuidora mayorista y también desarrolla tareas logísticas para comercios y estaciones de servicio. Según la información difundida sobre la compañía, presta servicios para cadenas como Full YPF, Shell, Axion y Puma.
El reclamo gremial apunta también a la posibilidad de que los trabajadores puedan ser reubicados dentro del grupo empresario al que pertenece Potigian. La firma integra el Grupo Goldfarb, que también tiene bajo su órbita al mayorista Diarco.
Mientras el sindicato mercantil confirmó las 53 cesantías, las otras 42 desvinculaciones denunciadas todavía no cuentan con la misma confirmación oficial. Por eso, el número de 95 trabajadores aparece hasta el momento como una estimación sobre el alcance total del conflicto.
La eventual conciliación obligatoria abriría ahora una negociación entre la empresa y los sindicatos para definir el futuro de los puestos de trabajo. Mientras tanto, el reclamo continúa concentrado en la planta de Esteban Echeverría, donde los trabajadores exigen que las cesantías queden sin efecto.