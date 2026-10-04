La carrera de Kicillof hacia 2027: ambición presidencial, interna abierta y cuentas en rojo

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Axel Kicillof decidió acelerar. En apenas dos semanas dejó señales suficientes para terminar con las especulaciones sobre su futuro: quiere construir una alternativa nacional para 2027 y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) será la plataforma desde la cual intentará hacerlo.
El punto de partida fue el plenario federal del 19 de septiembre en Villa Domínico. Allí, frente a dirigentes llegados desde distintas provincias, pronunció su “cuenten conmigo” y dejó otra frase con destinatario interno: aseguró que no le interesa una construcción política “a control remoto”. Desde entonces, el MDF anticipó que continuará con actividades en distintas provincias y que pretende competir con candidatos propios en el proceso interno del peronismo.
El problema para Kicillof es que mientras empieza a mirar la Casa Rosada, todavía tiene demasiados frentes abiertos en Buenos Aires.
Y el primero está dentro de su propio partido.
Cristina no entrega la conducción y Massa espera
La interna peronista, lejos de resolverse, entró en una etapa distinta. Ya no se discute solamente si habrá unidad, sino quién la conducirá y mediante qué mecanismo se definirá el candidato presidencial.
El kirchnerismo endureció su posición en los últimos días. Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández de Kirchner conserva voluntad de competir en 2027 si pudiera sortear la inhabilitación judicial que actualmente se lo impide. En paralelo, dirigentes del cristinismo comenzaron a instalar mediciones que mantienen a la expresidenta dentro de la discusión electoral.
El mensaje hacia Kicillof resulta evidente: Cristina puede estar impedida hoy de ser candidata, pero eso no significa que esté dispuesta a dejar en manos del Gobernador la conducción del peronismo.
A esa disputa se suma Sergio Massa. El líder del Frente Renovador volvió a recorrer el territorio y encabezó actividades partidarias en las que reclamó “abrir los brazos” y trabajar por la unidad del peronismo. Al mismo tiempo, dirigentes de su espacio ya lo presentan abiertamente como una opción presidencial.
Massa juega una partida diferente. Evita, por ahora, el choque frontal con Kicillof y con Cristina, pero conserva estructura propia, dirigentes nacionales y peso en la provincia de Buenos Aires. En una eventual interna, el Gobernador no necesariamente tendrá delante un solo adversario.
Cristina condiciona. Massa acumula. Y Kicillof intenta adelantarse a ambos construyendo un espacio federal propio.
De Villa Domínico a los bonistas de Nueva York
Pero quizás el principal problema para la proyección presidencial no esté en la interna, sino en la gestión que Kicillof deberá mostrar como carta de presentación.
El contraste de estos últimos días fue contundente.
Después del lanzamiento político en Avellaneda, Kicillof viajó a Nueva York y se reunió con fondos de inversión que poseen bonos bonaerenses. Ante representantes de firmas como Vanguard, Eaton Vance y GoldenTree, el Gobernador buscó despejar dudas sobre los vencimientos y aseguró que la Provincia cumplirá sus compromisos.
La situación financiera bonaerense es asfixiante.
Existe una responsabilidad nacional concreta. La administración provincial reclama actualmente alrededor de $19 billones que atribuye a deudas y transferencias que el Gobierno de Javier Milei dejó de realizar. Cuando suma el impacto de la caída de ingresos y recaudación, la Provincia eleva todavía más el cálculo del perjuicio sufrido. Además, mantiene una demanda específica ante la Corte Suprema contra la ANSES por más de $2,3 billones.
Pero responsabilizar exclusivamente a Nación tampoco responde todas las preguntas. El propio Presupuesto 2026 declaró a Buenos Aires en emergencia económica. La ley estimó erogaciones por $43,02 billones frente a recursos por $41,48 billones: una necesidad de financiamiento superior a $1,53 billones.
Es allí donde comienza otra discusión para Kicillof: no solamente cuánto dinero dejó de recibir, sino cómo administra el presupuesto y las prioridades en la gestión
La inseguridad vuelve a perforar el discurso
El otro problema es todavía más sensible porque golpea directamente en la vida cotidiana. Los últimos datos conocidos ofrecen una fotografía compleja. Durante 2025 se abrieron 6.439 investigaciones por robos agravados por lesiones o muerte y otras 945 por intentos de robo que dejaron heridos. Son 7.384 hechos, frente a 5.029 del año anterior. Es decir, alrededor de veinte bonaerenses por día terminaron heridos durante robos.
A eso se suma un fenómeno particularmente sensible en el Conurbano: los motochorros. Entre los períodos comparados de 2025 y 2026, esta modalidad aumentó 23,5% en el conjunto provincial, al pasar de 15.322 a 18.929 casos, aunque algunos municipios mostraron reducciones. Y aquí surge una contradicción política que ya comenzó a generar ruido incluso dentro del oficialismo.
Javier Alonso no sólo es el ministro encargado de Seguridad, también forma parte del armado nacional de Kicillof. Y participa de plenarios del MDF en el interior del país Que un ministro haga política no constituye una irregularidad. Pero cuando se trata del responsable de Seguridad, y cuando crecen determinadas modalidades delictivas, la participación en el armado presidencial inevitablemente genera una pregunta: ¿Dónde termina la gestión y dónde empieza la campaña?
El difícil salto desde La Plata
Kicillof parece convencido de que llegó su momento. Ya tiene estructura propia, intendentes alineados, ministros trabajando en el armado nacional y una decisión cada vez más visible de disputar el liderazgo opositor en 2027.
Pero el camino está lejos de estar despejado.
Cristina no resignó su influencia y pretende seguir interviniendo en las decisiones centrales del peronismo. Massa volvió a caminar el país mientras construye un discurso de unidad que también mantiene viva su propia opción. Y, al mismo tiempo, Kicillof debe administrar una provincia financieramente comprometida, con necesidades de financiamiento superiores al billón de pesos y un conflicto abierto con Nación por recursos multimillonarios.
A todo eso se suma una inseguridad que continúa condicionando la agenda cotidiana y obliga al Gobernador a defender resultados en el mismo momento en que una parte importante de su gabinete empieza a pensar en 2027.
Kicillof puede responsabilizar a Milei por una parte considerable del deterioro financiero bonaerense, y existen elementos concretos que respaldan ese reclamo.
Lo que no podrá hacer en una campaña presidencial es evitar que también le pregunten qué hizo él con Buenos Aires.
Porque antes de convencer al país de que puede gobernar la Argentina, tendrá que defender el balance de los ocho años en los que administró la provincia más grande y compleja del territorio nacional.