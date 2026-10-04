Más de dos millones de peregrinos llegaron a Luján bajo la lluvia y con un mensaje de fraternidad
Más de dos millones de fieles completaron los 60 kilómetros entre Liniers y Luján, pese a la lluvia y el frío, en una peregrinación que cerró con la misa central de García Cuerva y su pedido de "curar los vínculos" entre los argentinos.
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Más de dos millones de fieles participaron de la 52° Peregrinación Juvenil a Luján, que comenzó en la madrugada del sábado 3 de octubre en la iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, y culminó este domingo con la llegada de los peregrinos a la Basílica. La caminata, de unos 60 kilómetros, se desarrolló pese a las tormentas que afectaron al AMBA, la lluvia y el descenso de la temperatura.
Desde las primeras horas, grupos de fieles se concentraron frente al templo de San Cayetano con piloto, paraguas y ropa impermeable. Aunque el temporal complicó el comienzo, la marcha no se detuvo y, todavía durante el sábado, se informó la llegada del primer peregrino a destino. La salida oficial de la Imagen Peregrina estaba prevista para las 10.
El recorrido atravesó los partidos bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar al Santuario de Luján. El lema de esta edición fue "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". La peregrinación se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y es considerada el evento religioso más masivo del país.
Un operativo para todo el fin de semana
El Gobierno bonaerense desplegó un dispositivo especial coordinado por la Jefatura de Asesores del Gobernador, junto a los ministerios de Seguridad, Salud, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad, Transporte, Ambiente y Comunicación, los gobiernos locales y la Comisión de Piedad Popular del Arzobispado de Buenos Aires.
El operativo incluyó asistencia sanitaria, seguridad, tránsito, provisión de agua y alimentos, baños químicos y puntos de reciclaje a lo largo de todo el trayecto, con unos 60 puestos sanitarios. También participaron voluntarios y hubo coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y municipales. "Acompañar a las y los fieles es una misión central para nuestra gestión", sostuvo la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez, quien recordó que desde 2022 existe una resolución para asistir a las peregrinaciones masivas en la provincia.
La misa central
La imagen de la Virgen llegó a la Basílica trasladada por los propios peregrinos y fue colocada en el escenario montado en la Plaza Belgrano, frente al templo. Allí, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó la misa central a las 7, en el horario en que había llegado una parte importante de los caminantes. El día anterior, a las 23.30, ya había presidido la misa arquidiocesana durante el último tramo de la marcha.
García Cuerva presentó a la Virgen de Luján como un abrazo capaz de reunir a un pueblo atravesado por el dolor, la falta de trabajo, la enfermedad y la violencia verbal, y pidió que la experiencia compartida se traduzca en respeto, perdón y diálogo. "Nadie vino solo. En cada paso trajimos a nuestras familias, a los amigos, al vecino que la está pasando mal, al conocido que perdió el trabajo, a los enfermos, a los que nos pidieron que rezáramos por ellos", expresó.
Describió la caminata como un espacio sin "grietas ideológicas ni exclusiones", donde el cansancio, las zapatillas gastadas y el deseo de llegar al santuario igualan a todos. "Cuando nos descubrimos caminantes de un mismo pueblo, no le damos lugar al individualismo y a los discursos de odio", sostuvo.
La tormenta y la lluvia del día anterior fueron evocadas como imagen de los padecimientos personales: la soledad, las heridas, la nostalgia y las ausencias. Según el arzobispo, María recibe a todos sin preguntar de dónde vienen ni cuántos kilómetros recorrieron.
"Nuestra patria tiene muchos abrazos pendientes"
El mensaje llevó el gesto religioso al plano social y político. "Nuestra patria tiene muchos abrazos pendientes", afirmó, y reclamó perdón frente a la descalificación y el insulto, solidaridad ante la indiferencia y encuentros profundos frente al desencuentro. También pidió terminar con la intolerancia y la violencia física y verbal.
Para sanar esas heridas propuso "curar los vínculos" del mismo modo en que los peregrinos curan las ampollas de sus pies. "Queremos, Madre, curar los vínculos entre nosotros. Las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino. Por eso es tiempo de unirnos. Si la Virgen María, la Virgen de Luján, nos abraza a todos, es imposible mirar al otro con desprecio, porque el otro es mi hermano", advirtió.
La convocatoria a abrazar incluyó a los abuelos, a quienes piensan distinto, a las personas con discapacidad y sus familias, a quienes no tienen empleo, a quienes duermen en la calle y a los adolescentes y jóvenes atravesados por el consumo de drogas. "Nadie puede solo. Nos necesitamos y la necesitamos a María para seguir caminando en la vida", sostuvo.
León XIV y San Francisco de Asís
García Cuerva recuperó además palabras del papa León XIV durante un viaje a África: "Una madre ama a sus hijos aunque sean diferentes entre sí, a todos del mismo modo y con todo el corazón. También nosotros, ante la madre del corazón, queremos prometer hacer lo mismo, esforzándonos sin medida para que a nadie le falte el amor y con él lo necesario para vivir dignamente y ser felices".
Vinculó ese mensaje con la atención a quienes pasan hambre, a los enfermos, a los niños que necesitan educación y a los adultos mayores. La peregrinación coincidió, además, con los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, a quien recordó como "el santo de la concordia y la fraternidad" y cuya intercesión pidió para abrazar a quienes piensan distinto y a los más excluidos.
Hacia el final, el arzobispo señaló que el país se prepara para una visita de León XIV y llamó a que la peregrinación sea una escuela de fraternidad, con peregrinos que regresen a sus casas como "artesanos de la fraternidad". "Que dejemos de descalificar al hermano, de ser indiferentes con el que sufre y de dar lugar al odio entre nosotros", expresó, y cerró con una invitación: "Démonos un abrazo de paz, los unos a los otros".