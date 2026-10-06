Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Rosca, cal y arena: las deudas urbanísticas

Mientras avanzan excepciones, cambios de indicadores e incentivos para construir, siguen pendientes el Consejo Local de Hábitat, la reforma del COT y las compensaciones.

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