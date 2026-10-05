Libertarios presionan a Kicillof para que acepte fuerzas federales en la Provincia
Diputados de La Libertad Avanza reclamaron la presencia de efectivos en distritos azotados por la delincuencia. “Cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, corresponde coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional”, señalaron.
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Diputados bonaerenses de La Libertad Avanza (LLA) reclamaron el despliegue de fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires para reforzar la seguridad en los distritos con mayores índices de violencia.
Amparados en los artículos 23 y 24 de la Ley Nacional de Seguridad Interior (24.059), el bloque libertario en la Cámara Baja solicitó al gobierno de Axel Kicillof que pida al ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Alejandra Monteoliva, la intervención de efectivos federales en las zonas más afectadas.
Desde la bancada que conduce Juanes Osaba sostuvieron que la responsabilidad primaria en materia de seguridad corresponde al Ejecutivo provincial y que no puede relativizarse cuando amplias áreas registran niveles críticos de criminalidad. “El Poder Ejecutivo debe utilizar todas las herramientas disponibles para proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos”, explicaron.
Según el bloque, la norma contempla el requerimiento de fuerzas federales cuando circunstancias de gravedad ponen en riesgo bienes esenciales de la población, y remarcaron que Kicillof no tiene “una razón válida para renunciar a esa herramienta por diferencias políticas, disputas jurisdiccionales o especulaciones partidarias”.
En tal sentido, agregaron que, cuando la inseguridad escala y la capacidad de respuesta provincial resulta insuficiente, corresponde coordinar esfuerzos con el Gobierno nacional.
El pedido se inscribe en la línea del reclamo formulado por el presidente Javier Milei en febrero de 2025, cuando exigió la renuncia del gobernador y propuso la intervención de la provincia tras el crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata por dos menores.
En esta oportunidad, el bloque libertario citó cifras del Ministerio Público bonaerense según las cuales La Matanza registra una tasa de 8,02 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes, la más alta de la provincia.
En contraste, los departamentos del Conurbano, La Plata y Mar del Plata alcanzaron en conjunto 5,2, mientras que el interior se ubicó en 2,6. Ante ese escenario, los diputados pidieron que el eventual despliegue federal se concentre en los distritos más comprometidos.
“La seguridad no puede quedar subordinada a una discusión ideológica ni a la defensa corporativa de una gestión”, afirmaron, añadiendo que “los ciudadanos tienen derecho a vivir, trabajar, circular y ejercer su libertad sin estar permanentemente expuestos al delito. Recuperar el control territorial y garantizar condiciones básicas de seguridad debe ser una prioridad. La cooperación no implica resignar competencias: implica actuar con responsabilidad”.