Al revés de la Corte: admiten un recurso colectivo contra el DNU 70 de Milei

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Un juez federal de La Plata admitió un recurso colectivo contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 firmado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en una movida cercana y opuesta a la de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hace una semana rechazó una presentación de excombatientes contra la misma norma.
Mientras la oposición busca tumbar el decreto en el Congreso, una vía judicial avanza inesperadamente, luego de que la Corte les negara a los integrantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) el derecho de presentar un recurso colectivo contra la derogación de la Ley de Tierras, prevista en ese texto.
Este otro recurso, admitido por el juez federal Ernesto Kreplak, ataca otro punto del DNU: la liberación de los intereses punitorios que cobran los bancos por las deudas contraídas con tarjetas de crédito. Entre muchas otras disposiciones, el decreto de Milei eliminaba el tope para estos intereses.
La asociación Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó un recurso de acción colectiva para hacer caer esta disposición en particular, y también otras relacionadas: la eliminación de la potestad que antes tenía el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para sancionar a estas empresas, y también de los requisitos para emitir tarjetas y de los contratos tipo oficiales.
El abogado Emanuel Desojo es el firmante del recurso, que pide declarar inconstitucional esta parte del DNU 70/23, ya que la Justicia había rechazado la legitimidad de la AJUS para presentarse como representante del interés colectivo. Algo similar a lo que ocurrió con el CECIM, sólo que en este caso sí se admitió la presentación de Desojo como representante individual del interés afectado.
La presentación no se realizó ahora, sino a principios de 2024, al igual que la del CECIM contra la derogación de la Ley de Tierras. Coincidentemente, pocos días después de que aquel recurso fue rechazado por la Corte, este otro avanzó en la Justicia federal. En el medio hubo varias presentaciones del Estado nacional contra el amparo de la AJUS.
“El Poder Ejecutivo hizo todo lo posible para que no saliera la resolución. Salió ahora porque ya no tenían más herramientas para dilatarla”, dijo Desojo a La Tecla.
La admisión del recurso también se da en un contexto en que la morosidad récord en los hogares es un tema de preocupación nacional, y en que el uso de tarjetas de crédito para comprar comida es una de las causas del aumento en la mora cuando la gente deja de poder pagar esos gastos.
Desojo subrayó que los bancos “tienen una responsabilidad muy importante sobre el endeudamiento familiar” a través del aumento de los intereses punitorios.
“Los propios bancos salieron a decir que aumentaban las tasas para poder mantener las cuentas equilibradas ante el aumento de la morosidad”, enfatizó el letrado.