Volver | La Tecla Nacionales 5 de octubre de 2026 EN LA PLATA

Por Sebastián Lalaurette

Al revés de la Corte: admiten un recurso colectivo contra el DNU 70 de Milei

Un juez federal dio curso a una presentación que busca que se declare inconstitucional la eliminación del tope de intereses punitorios de las tarjetas de crédito.

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