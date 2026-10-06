Espinoza busca retener el mando en la FAM ante la mirada de La Cámpora
Este miércoles se realizará la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios, que tiene entre sus puntos centrales la elección de autoridades. El intendente de La Matanza pretende continuar al frente de la entidad, mientras que el camporismo mantiene el antecedente de Julián Álvarez como alternativa, aunque por ahora no formalizó ninguna candidatura.
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La Federación Argentina de Municipios (FAM) se prepara para renovar sus autoridades en una elección que vuelve a poner sobre la mesa una disputa interna del peronismo bonaerense. Este miércoles 7 de octubre, los intendentes asociados deberán participar de la Asamblea Ordinaria que tendrá como uno de sus principales puntos la elección de las nuevas autoridades de la entidad.
El actual presidente es Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), quien tiene la decisión de buscar un nuevo mandato al frente de la Federación. Según sostienen desde su entorno, por el momento no existe ninguna candidatura formal presentada para disputar la conducción.
La elección llega, sin embargo, con un antecedente que todavía pesa dentro del peronismo. La Cámpora había impulsado tiempo atrás al intendente de Lanús, Julián Álvarez, como posible reemplazante de Espinoza, en una pulseada que expuso el enfrentamiento entre el jefe comunal matancero y el sector que conduce Máximo Kirchner.
Álvarez incluso había planteado públicamente meses atrás que la FAM sería uno de los ámbitos donde se discutiría el futuro del municipalismo frente al Gobierno nacional. En aquel momento, el intendente de Lanús señaló que la Federación era una herramienta para coordinar a los municipios y reclamar por recursos y obras paralizadas.
La disputa, por entonces, parecía encaminada a una confrontación directa entre el sector de Espinoza y el camporismo. El escenario de cara a la Asamblea de este miércoles, sin embargo, es todavía abierto. Hasta ahora, La Cámpora no formalizó un candidato para enfrentar al titular de la FAM y tampoco existe una presentación oficial de Álvarez para competir por el cargo.
Del otro lado, Espinoza llega con la decisión de intentar extender su permanencia al frente de la organización que reúne a intendentes de todo el país. El jefe comunal de La Matanza viene utilizando la estructura de la FAM como uno de los espacios para expresar los reclamos de los gobiernos locales frente a las políticas del Gobierno nacional y en las últimas semanas también profundizó su presencia territorial dentro del MDF bonaerense.
La Asamblea fue convocada para las 12.30 en la sede de la Federación, ubicada en Cerrito 832, en la Ciudad de Buenos Aires. El orden del día contempla tres puntos principales. Primero, la elección de las autoridades de la propia Asamblea. Luego, la aprobación del balance, memoria y documentación económica correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Finalmente, el tercer punto será la elección de las autoridades de la Federación Argentina de Municipios.
Para participar con voz y voto, los municipios asociados deben tener al día el pago de la cuota societaria y la representación del intendente es indelegable, según establece la convocatoria.
El dato político estará, entonces, en quiénes se sienten a disputar la conducción y quiénes respaldan la continuidad de Espinoza. La ausencia, hasta ahora, de una candidatura formal del camporismo abre un escenario diferente al que se planteó meses atrás, cuando Julián Álvarez aparecía como el nombre con el que ese sector podía intentar quedarse con la conducción.
La elección de la FAM vuelve así a cruzarse con el mapa de la interna peronista bonaerense. Espinoza representa al espacio de Kicillof dentro del MDF, mientras que La Cámpora mantiene una relación de fuerte tensión con el intendente de La Matanza y conserva el antecedente de haber buscado desplazarlo de la Federación.