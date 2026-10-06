Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 INTERNISMO

Espinoza busca retener el mando en la FAM ante la mirada de La Cámpora

Este miércoles se realizará la Asamblea de la Federación Argentina de Municipios, que tiene entre sus puntos centrales la elección de autoridades. El intendente de La Matanza pretende continuar al frente de la entidad, mientras que el camporismo mantiene el antecedente de Julián Álvarez como alternativa, aunque por ahora no formalizó ninguna candidatura.

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