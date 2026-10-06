Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 ES OFICIAL

Tras los retrasos de Nación, PBA habilitó el descarte de medicamentos de HLB Pharma

El Ministerio de Salud bonaerense autorizó a los hospitales provinciales y otros efectores a eliminar los productos de dos firmas, en el marco de las medidas adoptadas por la ANMAT tras el caso del fentanilo contaminado.

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