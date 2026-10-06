Tras los retrasos de Nación, PBA habilitó el descarte de medicamentos de HLB Pharma
El Ministerio de Salud bonaerense autorizó a los hospitales provinciales y otros efectores a eliminar los productos de dos firmas, en el marco de las medidas adoptadas por la ANMAT tras el caso del fentanilo contaminado.
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El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires autorizó a los hospitales provinciales y demás efectores bajo su órbita a proceder al descarte de medicamentos elaborados por HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., en el marco de las medidas sanitarias adoptadas luego del caso del fentanilo contaminado.
La medida fue establecida mediante la Resolución 7414, firmada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa alcanza a los medicamentos de ambas firmas que permanecen bajo guarda de los establecimientos sanitarios bonaerenses y cuya identificación figura en un relevamiento realizado por la cartera sanitaria.
El antecedente central que menciona la resolución es el conjunto de medidas adoptadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) contra HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. Entre ellas, se encuentra la orden de recupero del mercado del fentanilo HLB, correspondiente al lote 31202.
Además, la resolución recuerda que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata ordenó en noviembre de 2025 el secuestro de la totalidad de las ampollas de fentanilo HLB correspondientes a los lotes 31202 y 31244 que se encontraban bajo guarda de depositarios judiciales.
En diciembre de 2025, la ANMAT había dispuesto la inhibición de las actividades productivas de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, junto con la prohibición de uso, distribución y comercialización de todos los productos registrados a nombre de ambas empresas en el territorio nacional. Posteriormente, en abril de 2026, el organismo dispuso la baja de la habilitación de los dos establecimientos elaboradores.
Ahora, la Provincia avanzó sobre los medicamentos de esas firmas que todavía permanecían en sus hospitales y efectores. Para eso, la Dirección Provincial de Política de Medicamentos realizó un relevamiento de los productos existentes en los establecimientos y determinó las cantidades alcanzadas por la disposición.
Según pudo conocer La Tecla, desde el Ministerio de Salud cuestionaron seriamente el accionar del gobierno nacional ante el retraso en la toma de decisiones que generaron complicaciones en el proceso. A pesar de varios pedidos hacia Nación, los medicamentos estaban en depósitos que ocupaban lugar para otros elementos y recién ahora obtuvieron la habilitación para el descarte. Asimismo, la medida está destinada a todo lo que fabricaron las dos empresas por lo que también implica
La resolución establece que cada efector deberá instrumentar el procedimiento de descarte y disposición final de los medicamentos que tenga bajo su jurisdicción, de acuerdo con las normas sanitarias y ambientales vigentes. El procedimiento deberá cumplir con las leyes provinciales que regulan el tratamiento de residuos patogénicos y residuos especiales.
Desde el Ministerio de Salud remarcaron en la resolución que el descarte adecuado de los medicamentos constituye una responsabilidad del Estado provincial, tanto para garantizar la protección de la salud pública como para evitar riesgos ambientales.
De esta manera, la administración bonaerense formalizó el procedimiento para retirar de sus establecimientos los medicamentos alcanzados por las medidas contra HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, dos de las firmas que quedaron en el centro de la investigación por el fentanilo contaminado.