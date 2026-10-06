Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 PULSEADA

Kicillof desoye a los docentes y amenaza con descuentos por los paros

El Gobierno bonaerense diferenció los paros convocados por los gremios con representación legal de las medidas impulsadas por sectores disidentes. Carlos Bianco advirtió que podrían descontarse los días no trabajados y apuntó contra Suteba Multicolor y otras agrupaciones, en medio de la creciente conflictividad docente.

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