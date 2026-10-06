Kicillof desoye a los docentes y amenaza con descuentos por los paros
El Gobierno bonaerense diferenció los paros convocados por los gremios con representación legal de las medidas impulsadas por sectores disidentes. Carlos Bianco advirtió que podrían descontarse los días no trabajados y apuntó contra Suteba Multicolor y otras agrupaciones, en medio de la creciente conflictividad docente.
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El Gobierno de Axel Kicillof endureció su postura frente a la creciente conflictividad docente en la provincia de Buenos Aires y advirtió que podrían aplicarse descuentos salariales a quienes adhieran a medidas de fuerza convocadas por agrupaciones que, según la administración bonaerense, no cuentan con representación legal.
La advertencia corrió por cuenta del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien marcó una diferencia entre los paros impulsados por los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y aquellos promovidos por sectores disidentes.
“Hay de dos tipos; algunos que los lleva adelante el conjunto de los gremios validados legalmente y después hay de pequeñas agrupaciones que también llaman a paros que no se corresponden, porque no tienen la validación legal que corresponde”, sostuvo el funcionario.
En ese segundo grupo, el Gobierno ubica a Suteba Multicolor, sector opositor a la conducción provincial del sindicato, y a la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires.
Consultado sobre la posibilidad de descontar los días no trabajados, Bianco confirmó que esa alternativa está sobre la mesa. “Es una definición que lleva adelante la Dirección General de Cultura y Educación”, señaló, dejando la decisión formal en manos de la cartera educativa.
La advertencia se produce después del paro de 24 horas que realizaron el jueves 1° de octubre Suteba, FEB, Udocba y Amet, en reclamo de medidas frente a los episodios de violencia registrados en distintas escuelas bonaerenses. La medida también se dio en un contexto de tensión por la discusión salarial.
Una interna que suma tensión
El conflicto no se limita al reclamo salarial. Los gremios vienen planteando la necesidad de una nueva recomposición y cuestionan la falta de avances concretos en la negociación paritaria. En el último encuentro con la Provincia, según informó la FEB, las autoridades presentaron un monitoreo de la situación salarial pero no una nueva propuesta de aumento.
En paralelo, los sectores disidentes mantienen una agenda propia de medidas de fuerza, lo que abrió un nuevo frente para la administración de Kicillof.
La advertencia de Bianco apunta precisamente a ese escenario: mientras la Provincia reconoce los paros realizados por los sindicatos con representación legal, busca diferenciar esas medidas de las convocatorias realizadas por agrupaciones opositoras a las conducciones gremiales.
Bianco volvió a apuntar contra Milei
Durante sus declaraciones, el ministro también vinculó los episodios de violencia en las escuelas con un contexto más amplio de conflictividad social. Según explicó, dirigentes gremiales le transmitieron la existencia de cuatro o cinco situaciones puntuales durante la última semana.
“Estamos viviendo en un marco de violencia, en donde lamentablemente no quedan exentos ni los docentes, ni los médicos y los enfermeros de los hospitales, ni inclusive los efectivos policiales”, sostuvo.
Bianco responsabilizó por ese escenario al Gobierno de Javier Milei y afirmó que se trata de una consecuencia del modelo político y económico de la administración nacional.
“El que tiene que traer paz es el Presidente”, lanzó el funcionario, quien cuestionó además los dichos públicos de Milei contra periodistas y estudiantes.