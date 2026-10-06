Redoblan presión: los judiciales insisten con el llamado a paritarias
La Asociación Judicial Bonaerense realizó una nueva presentación ante el ministerio de Trabajo bonaerense. Piden la urgente convocatoria a negociaciones para actualizar sueldos en el Estado provincial.
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En los últimos días de septiembre se encontraron representantes del gobierno de Axel Kicillof con dirigentes de gremios estatales, en lo que significó un primer contacto para avanzar en una recomposición salarial.
Sin oferta de aumento sobre la mesa, los sindicatos esperan una nueva convocatoria para reactivar la paritaria, aunque hasta el momento no ha habido un llamado a los gremios para sentarse a negociar.
Con este panorama, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó una nueva presentación ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para que se convoque a judiciales a reanudar la discusión paritaria 2026.
“Es urgente establecer una nueva recomposición salarial ante la continuidad de los incrementos de precios, que afectan severamente el poder adquisitivo de nuestros salarios y profundizan la necesidad de una actualización que permita recuperar lo perdido”, señalaron desde la entidad sindical.
La AJB reiteró “la necesidad de una convocatoria inmediata para dar continuidad a la negociación paritaria y abordar tanto la recomposición salarial como el conjunto de los reclamos laborales pendientes de los trabajadores judiciales”.