Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 TOC TOC

Redoblan presión: los judiciales insisten con el llamado a paritarias

La Asociación Judicial Bonaerense realizó una nueva presentación ante el ministerio de Trabajo bonaerense. Piden la urgente convocatoria a negociaciones para actualizar sueldos en el Estado provincial.

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