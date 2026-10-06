Apps
Martes, 6 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
JUSTICIA

La Justicia acorrala a un intendente peronista: tiene que informar sobre trabajos en una ruta

La Justicia intimó al municipio de Carlos Casares, gobernado por Daniel Stadnik, a que brinde información completa sobre obras de infraestructura y alcantarillado en la Ruta Provincial N°50. El recurso fue presentado por una empresa.

La Justicia acorrala a un intendente peronista: tiene que informar sobre trabajos en una ruta
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La Justicia hizo lugar parcialmente a un amparo contra el municipio bonaerense de Carlos Casares, que gobierna el intendente Daniel Stadnik (Fuerza Patria), y le ordenó entregar la información pendiente sobre las obras de infraestructura y alcantarillado ejecutadas sobre la Ruta Provincial N° 50.

La causa se originó en un pedido de acceso a la información pública presentado por una empresa. La firma reclamaba datos sobre los trabajos realizados en ese sector del distrito entre fines de abril y agosto de 2025. Ante la falta de una respuesta completa dentro de los plazos legales, recurrió a la Justicia.

El requerimiento abarcaba expedientes, órdenes de trabajo y de servicio, resoluciones, planos, presupuestos, estudios técnicos y la documentación vinculada a la contratación de las obras.
También pedía precisiones sobre los responsables de las tareas, las fechas de ejecución, la cantidad y el tipo de alcantarillas colocadas, la maquinaria utilizada, las actas de inspección, eventuales autorizaciones provinciales y los registros fotográficos.

Durante el trámite, el municipio aportó parte de la documentación, pero el juez Pablo Germain consideró que esa respuesta no cubría la totalidad de lo solicitado y sostuvo que la comuna “no brindó una contestación precisa y completa” sobre los puntos que seguían pendientes.

El magistrado recordó que el derecho de acceso a la información pública tiene respaldo constitucional y que, cuando la administración no responde de manera adecuada, no es necesario agotar la vía administrativa para acudir a la Justicia. 

Señaló, además, que la información en poder de los organismos públicos se presume accesible y que cualquier negativa debe estar debidamente fundamentada. “Las respuestas, agregó, deben ser precisas, completas, útiles y relevantes para quien formula el pedido”.

Con ese criterio, el juez resolvió que el municipio debe garantizar el acceso a la documentación y a los registros utilizados para la ejecución de las obras, incluidos los relacionados con contrataciones, presupuestos y aspectos económico-financieros.

La sentencia ordena a la Municipalidad de Carlos Casares poner a disposición la información pendiente dentro de los 30 días hábiles posteriores a que el fallo quede firme.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

HISTÓRICO

Todo emoción: Messi lloró, goleó y festejó en su último partido con la Selección

El capitán de la Scaloneta, que se retira esta noche, rompió en llanto durante el traslado hacia el Estadio Monumental, donde el equipo nacional se enfrentó al de Benín, con Messi, por última vez, como estrella. Hizo asistencias fundamentales y metió un gol de penal.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Los intendentes otra vez al filo de la ley

La Corte va por la autarquía judicial y llevará el proyecto de ley a la Cámara de Diputados

Senado: aprobaron la licencia de Montenegro y hubo cruces por el conflicto de FATE

Espinoza busca retener el mando en la FAM ante la mirada de La Cámpora

Kicillof desoye a los docentes y amenaza con descuentos por los paros

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET