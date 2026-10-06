Volver | La Tecla Municipios 6 de octubre de 2026 JUSTICIA

La Justicia acorrala a un intendente peronista: tiene que informar sobre trabajos en una ruta

La Justicia intimó al municipio de Carlos Casares, gobernado por Daniel Stadnik, a que brinde información completa sobre obras de infraestructura y alcantarillado en la Ruta Provincial N°50. El recurso fue presentado por una empresa.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.