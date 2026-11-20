Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de noviembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

¿Montenegro tendrá su regalo de Navidad en el Concejo?

Con $719.676 millones en juego, el último cálculo de gastos y recursos del inyendente ya empezó a discutirse en el recinto. El cronograma y el "poroteo" abren el interrogante sobre su aprobación antes de fin de año.

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