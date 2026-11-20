¿Montenegro tendrá su regalo de Navidad en el Concejo?
Con $719.676 millones en juego, el último cálculo de gastos y recursos del inyendente ya empezó a discutirse en el recinto. El cronograma y el "poroteo" abren el interrogante sobre su aprobación antes de fin de año.
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Con las fiestas cada vez más cerca, en los pasillos del Palacio Municipal comenzó a circular una pregunta: ¿Guillermo Montenegro tendrá su regalo de Navidad? El presente podría llegar desde el Concejo Deliberante, con la aprobación del Presupuesto 2027, que asciende a $719.676 millones y ya puso primera en la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. El oficialismo buscará conseguir luz verde antes de fin de año. ¿Alcanzará el calendario legislativo para que el intendente encuentre su regalo debajo del arbolito?
El expediente tiene un componente político que excede las previsiones económicas: será el último presupuesto de Montenegro como intendente. El jefe comunal finalizará en diciembre de 2027 su segundo mandato consecutivo, luego de haber asumido en 2019 y conseguido la reelección en 2023. Con la legislación bonaerense vigente, no podrá presentarse para un tercer período consecutivo.
En cuanto a las prioridades de gestión, Seguridad aparece como el área con mayor incremento porcentual. La Secretaría tendrá una suba del 50,1% respecto del presupuesto 2026, por encima de la actualización general. Detrás se ubican Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privado, con un 42,1%, y Salud, con un 41%. El Ejecutivo proyecta, además, un superávit financiero de $5.132 millones para la Administración Central, aunque ese resultado no corresponde al presupuesto consolidado de todo el Municipio.
Pero el comienzo del análisis no estuvo exento de cuestionamientos. En la primera reunión de Hacienda, presidida por Marcelo Cardoso (PRO), se estableció una metodología que vuelve a dejar afuera de las comisiones a los funcionarios municipales. En lugar de convocar a los responsables de cada área para que expliquen las partidas y respondan las consultas de los concejales, los bloques deberán presentar sus preguntas por escrito.
El plazo fijado para elevar esos planteos vence el miércoles 25 de noviembre. Las consultas serán remitidas formalmente a las distintas dependencias del Ejecutivo para que elaboren las respuestas y las aclaraciones correspondientes. Desde el oficialismo defendieron el mecanismo al sostener que busca ordenar el intercambio y evitar reiteraciones, sin limitar la intervención de los ediles ni restringir el debate.
La decisión, sin embargo, recibió críticas de Unión por la Patria y Acción Marplatense-Movimiento Derecho al Futuro. Mariana Cuesta cuestionó que no haya una instancia presencial con los funcionarios y sostuvo que la mejor alternativa hubiera sido convocarlos para discutir las cuentas. Eva Ayala, por su parte, advirtió que el esquema limita la palabra en el ámbito parlamentario y cuestionó que las preguntas por escrito reemplacen el intercambio en comisión.
A las diferencias por la metodología se sumó la discusión tributaria. La oposición puso el foco en la Tasa por Servicios Urbanos (TSU), cuyo importe básico pasa de $202.149 en la ordenanza inicial de 2026 a $287.314 en el proyecto para 2027. La variación nominal es del 42,13%, alrededor de nueve puntos por encima del 33,1% de inflación interanual que el propio Ejecutivo toma como referencia. La comparación, de todos modos, debe contemplar las actualizaciones que se aplicaron durante el ejercicio vigente.
Además, el proyecto contempla nuevas actualizaciones de la tasa a lo largo de 2027, por lo que el porcentaje inicial no representa necesariamente el incremento final que tendrán las boletas durante todo el año. Ese punto promete convertirse en uno de los ejes de discusión cuando los bloques profundicen el análisis de las ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Con el cronograma de consultas ya establecido, el oficialismo buscará ordenar el tratamiento y llegar a una definición antes de que termine el año. El calendario legislativo y las próximas instancias de debate serán determinantes para saber si el expediente consigue avanzar en los tiempos previstos. Por ahora, Montenegro tiene un deseo para las fiestas: que el Concejo le deje el Presupuesto aprobado antes de Navidad. ¿Habrá regalo debajo del arbolito?