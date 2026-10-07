Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro retomó el mando: primera conferencia de prensa y cambios en el horizonte

Tras la aprobación de su licencia en el Senado bonaerense, el jefe vuelve al sillón del Palacio Municipal. A las 11.30 de este miércoles, el alcalde hablará ante los medios desde el COM.

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