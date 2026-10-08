Volver | La Tecla Informe Especial 8 de octubre de 2026 ELECCIONES A LA VISTA

Por Javier Garbulsky

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El juego de la silla en la Magistratura

Los abogados de todo el país irán a los comicios para elegir sus representantes en el Consejo. Lo mismo harán los jueces, en medio de negociaciones y vínculos políticos para ocupar los sillones en disputa

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