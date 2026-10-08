El juego de la silla en la Magistratura

Los abogados de todo el país irán a los comicios para elegir sus representantes en el Consejo. Lo mismo harán los jueces, en medio de negociaciones y vínculos políticos para ocupar los sillones en disputa
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Con el marco de una gigantesca desconfianza ciudadana respecto de la probidad y la ecuanimidad de los responsables de impartir justicia en nuestro país (incluya a la AFA del Chiqui Tapia, si lo desea), la renovación del Consejo de la Magistratura de la Nación activó una oleada de candidatos y una elevada dosis de rosca política.
Será el próximo 8 de octubre cuando los abogados acudan a las urnas, con la misión de elegir a los reemplazantes, titulares y suplentes, de ese órgano, para el período 2026-2030. Será, tanto para la elección de los abogados como para la de jueces, un comicio que se regirá por la modalidad de distrito único nacional, divididos en Capital Federal e interior para conformar listas.
Los mandatos de los consejeros vencen el 18 de noviembre de este año, a excepción del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, y del representante del Poder Ejecutivo, Santiago Viola, actual secretario de Justicia de la Nación.
En el caso de los profesionales del derecho, elegirán a los reemplazantes de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos habían ingresado en 2024 para completar los períodos que quedaron vacantes tras el fallecimiento del reconocido laboralista Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas, a raíz de un acuerdo electoral que formó parte de la construcción de Juntos por el Cambio, que lo propuso para el cargo.
El órgano judicial, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tiene a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Nada más, ni nada menos.
Claro que la renovación de quienes ocupan los sillones de este órgano estratégico no es aséptica. Por el contrario, está afectada por la sombra de la política partidaria, que juega su partido en el tablero de la Justicia.
Así, el peronismo, en sus variopintas vertientes, hace jugar a sus alfiles en listas de abogados y jueces, igual que lo hacen radicales, libertarios y macristas, seguros de que copar estos ámbitos de decisión sirve a la causa. O, al menos, a los abanderados de la causa cuando, por ejemplo, puedan verse en problemas al ser citados a sede judicial.
Los cuatro representantes de los abogados, entre la veintena de integrantes del cuerpo, adquieren una relevancia vital, pudiendo convertise en árbitros de una disputa. Lo mismo vale para los jueces, también bajo el influjo de la rosca partidista.
La política es un elemento insoslayable en el Consejo, comenzando por la filiación de su presidente, Horacio Rosatti. El titular de la Corte Suprema fue intendente de la ciudad de Santa Fe por el Partido Justicialista, en 1995, y luego Procurador del Tesoro y Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la gestión de Néstor Kirchner.
Boinas blancas como Angelici o Abad; peronistas confesos como Olmos y Molea; mileistas al estilo de Luis Palomino, tiñen una campaña de profesionales en un nuevo campo de batalla política. Ni que hablar de Justicia Legítima y otras organizaciones sectoriales que ponen condimento a una disputa que amaga ser apasionante.
Abogados, a votar
Abogacía Federal (Lista 1)
La lista, una confluencia de peronistas, radicales referenciados en Maximiliano Abad y el histórico jurista Miguel Piedecasas, lleva como primer candidato al abogado platense Fernando Levene, peronista referenciado en el rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e integrante del Consejo de la Magistratura nacional, Diego Molea. De larga trayectoria política, el decano universitario pasó por el masssimo y desde hace tiempo se alineó con el sector del peronismo referenciado en el ex jefe de Gabinete y otrora intendente lomense, Martín Insaurralde.
Lo acompaña la ex diputada provincial Sandra París, quien integró el Frente Progresista Cívico y Social y fuera precandidata a intendenta de Zarate por Cambiemos.
Además, en este sector juega sus fichas el gobernador cordobés, Martín Llaryora, que puso al suplente de Levene, Juan Manuel Aráoz.
Abogacía por la Libertad (Lista 2)
Su nombre marca su perfil liberal, o libertario para ser más exactos, con varios de sus integrantes participando de la organización La Púrpura, de profesionales violetas. El primer candidato a consejero es Luis Palomino, actual concejal de La Libertad Avanza en Vicente López y coordinador de ese espacio en el distrito gobernado por Soledad Martínez (PRO). Entre 2024 y 2025 fue Director Nacional a cargo de la Unidad Ejecutora Transitoria del Programa Volver al Trabajo, dependiente de la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Lo secunda Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei. También estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.
Entre los suplentes está María Laura Álvarez, referente de La Libertad Avanza también en Vicente López.
Unidad en Defensa de la Abogacía
Unidad en defensa de la Abogacía es la tercera lista y lleva como primer candidato al abogado Alberto Biglieri, de origen radical y que se desempeña como interventor del Çsindicato de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). La nómina se sustenta en el poder político del dirigente porteño Daniel Angelici, y está apadrinada por el exministro de Justicia de Fernando De la Rúa y exdiputado nacional, Ricardo Gil Lavedra.
Como segunda candidata integra la lista Claudia Sarmiento, sanjuanina y parte de Abogados en Acción, espacio que integra la actual consejera Jimena de la Torre. También, forma parte de la lista el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, merced a un acuerdo con el exgobernador y actual diputado nacional, Juan Schiaretti.
Entre los suplentes aparece Guillermo Lipera, vinculado al macrismo, actual secretario del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).
Abogacía, Unidad y Dignidad Profesional
La lista está impulsada por el dirigente peronista porteño Juan Manuel Olmos, actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN).
De claro tinte justicialista, el grupo de postulantes también es patrocinado por Diego Segovia, uno de los fundadores de la agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS). La lista la encabeza la presidenta del colegio de Villa María, Itatí Demarchi Araballo, acompañada por Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de la Abogacía porteño y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Como primera suplente está Adriana Coliqueo, cercana al peronismo. Es presidenta del Colegio de Abogados de Lanús-Avellaneda y responsable de la comisión de Género y Diversidad del Colegio bonaerense.
También se postula el matancero Andrés Ayale, vicepresidente de la Caja de Abogados y presidente de la agrupación Abogados por La Matanza, vinculado al intendente Fernando Espinoza.
Los jueces también concurren a las urnas
Casi 700 jueces de todo el país también concurrirán a las urnas el próximo 8 de octubre, para elegir representantes al Consejo de la Magistratura de la Nación. A tales efectos, se habilitará una urna en la sede del Consejo (Libertad 700, CABA) y en las cámaras federales, mientras que aquellos que pertenecen a jurisdicciones sin cámara votan por correo desde el 30 de septiembre.
En cuanto al sistema de distribución de cargos, los mismos se asignan mediante el sistema D'Hondt, aplicando reglas de género y federalismo.
Tras un periodo de impugnaciones, finalmente serán cuatro listas, ya oficializadas, que competirán en los comicios:
La Lista Bordó postura como principal candidato al juez civil Marcelo Gallo Tagle. Es titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17 de Çla Capital Federal. Presidió la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y lideró la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM). Lo acompaña la jueza Rocío Alcalá, de la Cámara Federal de Resistencia.
En el caso de la Lista Celeste se presenta dividida. Una fracción lleva como candidato al juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, Walter Venditti, de dilatada trayectoria en la Justicia, acompañado por Paula Castro, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
La otra fracción postula a la camarista laboral Gabriela Vázquez. Es el sector considerado más “progresista” de las cuatro listas, incluyendo a magistrados con militancia en Justicia Legítima, la asociación de jueces, fiscales, defensores y funcionarios judiciales nacida en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que postulaba la democratización de la justicia. A este grupo pertenece el compañero de fórmula de Vázquez, el juez Federal N° 1 de La Plata, con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, vinculado al kircherismo.
Finalmente, Compromiso Judicial es encabezada por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ex Consejero de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación (2018-2022). Lo acompaña Magdalena Laiño, jueza de Cámara y presidenta de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA. Entre los suplentes está el juez de Comodoro Py Julián Ercolini.
LISTA 1 1 Walter Antonio Venditti 2 Paula Andrea Castro 3 Pablo Daniel Frick 4 Analia Graciela Ramponi 5 Javier Feliciano Rios
LISTA 2 1 Gabriela Alejandra Vázquez 2 Alejo Ramos Padilla 3 Viviana Mariel Dobarro 4 Fernando Luis Rodolfo Poviña 5 Vilma Isabel Bisceglia
LISTA 3 1 Marcelo Luis Gallo Tagle 2 Rocío Alcalá 3 María Gabriela Marrón 4 José Alejandro Sudera 5 Alicia Braghini
LISTA 4 1 Juan Manuel Culotta 2 Magdalena Laiño Dondiz 3 German Sutter Schneider 4 María Florencia Massa 5 Jorge Sobrino Reig