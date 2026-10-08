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TRAGICO

Icardi, doble revés: caería la restitución de sus hijas y se queda en Argentina

La Justicia habría rechazado el pedido de restitución internacional de las hijas del delantero. No volvería a Turquía ni al Galatasaray, la mudanza ya estaría hecha y esperaría el mercado de enero

Icardi, doble revés: caería la restitución de sus hijas y se queda en Argentina
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En medio de la disputa con Wanda Nara por la tenencia de sus hijas, Mauro Icardi habría recibido un doble golpe judicial y deportivo: se habría caído la restitución internacional de las menores, un revés a su intención de que vivan con él en Turquía.

De confirmarse, el delantero no lograría el traslado. Tampoco tendría en carpeta volver al país ni al Galatasaray, ni siquiera a la casa que compartía con la familia. La mudanza ya se habría concretado, con camiones incluidos.

Sobre las versiones de una renegociación con el club turco, desde su entorno desmienten contactos: no estarían negociando con el Galatasaray ni con ningún equipo de Turquía. Icardi esperaría la apertura del mercado de pases de enero para definir su futuro y, mientras tanto, seguiría viviendo en Argentina.

En el vínculo con las hijas, el escenario sería más flexible. No habría un régimen de visitas formal, pero sí más libertad de movimiento: el delantero las llama y ellas van y vienen.

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