Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Vencimientos al rojo: la Provincia debe rescatar más de $600 mil millones en Letras

Tesorería General ordenó rescatar más de $602.293 millones en Letras del Tesoro bonaerense con vencimiento el 22 de octubre. El monto surge de dos operaciones: $56.003 millones ajustables por CER y otros $546.289 millones correspondientes al octavo tramo y su reapertura.

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