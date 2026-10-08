Vencimientos al rojo: la Provincia debe rescatar más de $600 mil millones en Letras
Tesorería General ordenó rescatar más de $602.293 millones en Letras del Tesoro bonaerense con vencimiento el 22 de octubre. El monto surge de dos operaciones: $56.003 millones ajustables por CER y otros $546.289 millones correspondientes al octavo tramo y su reapertura.
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La Provincia de Buenos Aires deberá desembolsar más de $602.293 millones para hacer frente al vencimiento de Letras del Tesoro previsto para el próximo 22 de octubre. La Tesorería General bonaerense emitió dos resoluciones que ordenan transferir los fondos a la Caja de Valores para concretar el rescate de los títulos.
La primera operación corresponde a la Resolución N° 166-TGP-2026, mediante la cual se dispuso el rescate de $56.003.468.306 en Letras del Tesoro en pesos ajustables por CER y emitidas a descuento. Los títulos tienen vencimiento el 22 de octubre de 2026.
Según el documento publicado en el Boletín Oficial, los fondos deberán ser transferidos a la cuenta en pesos de Caja de Valores en el Banco Central de la República Argentina, para su posterior acreditación a los tenedores con derecho al cobro.
Pero el vencimiento más significativo aparece en la Resolución N° 167-TGP-2026. Allí la Tesorería ordenó rescatar $546.289.917.366 correspondientes a Letras en pesos a descuento con la misma fecha de vencimiento.
El monto surge de dos operaciones. Originalmente, mediante la Resolución N° 128-TGP-2026, la Provincia había emitido $116.098.641.667 en Letras con vencimiento el 22 de octubre. Posteriormente, la Resolución N° 157-TGP-2026 dispuso una reapertura por otros $430.191.275.699.
De esta manera, ambas operaciones acumulan un valor nominal de $546.289.917.366 que deberá ser cancelado a los tenedores. Sumado al tramo ajustable por CER, el desembolso nominal previsto para el 22 de octubre asciende a $602.293.385.672.
Las resoluciones aclaran que la orden de pago fue tramitada con intervención de la Contaduría General y el Ministerio de Economía bonaerense, y que los fondos serán girados a Caja de Valores para efectivizar el rescate.
El movimiento se inscribe en el Programa de Letras del Tesoro de la Provincia para el ejercicio 2026, una herramienta utilizada por la administración bonaerense para obtener financiamiento de corto plazo y cubrir sus necesidades de caja.
El dato adquiere relevancia por la concentración de vencimientos: en apenas dos operaciones, la Tesorería debe disponer de más de $600 mil millones para cancelar títulos que llegan a término el mismo día.