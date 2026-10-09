Cuando el tiempo no parece suficiente: intendentes al filo de la ley
Los jefes comunales se impacientan con Axel Kicillof y algunos ya piensan en como sortear la normativa. Cinco alcaldes tomaron licencia durante uno de sus últimos dos períodos, pero estuvieron más de la mitad de los mismos en la comuna. Se les cae la posibilidad de argumentar que no cumplieron la mitad del mandato.
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La discusión por las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses permanece trabada en la Legislatura, pero mientras la política no encuentra una salida algunos alcaldes ya empiezan a mirar hacia otro lado. El antecedente de Facundo Tignanelli, habilitado para competir por un nuevo mandato como diputado provincial tras a haber ejercido parte del período anterior como suplente, abrió una puerta que podría ser explorada por unos 30 alcaldes.
“Si Tignanelli pudo ser reelecto como diputado, entonces yo también puedo ser intendente otra vez”, lanzó un implicado a La Tecla en una frase que resume la lectura que hacen algunos jefes comunales. La idea es sencilla y sobrevuela la lógica de que si la Justicia y la Junta Electoral aceptaron una interpretación restrictiva de la prohibición para un legislador, podría intentarse un planteo similar para quienes tienen situaciones particulares en sus recorridos como jefes comunales. Pero hay cuestiones legales disímiles entre uno y otro caso.
Cuando el tiempo no parece suficiente
Cinco alcaldes tomaron licencia durante uno de sus últimos dos períodos, pero estuvieron más de la mitad de los mismos en la comuna. Se les cae la posibilidad de argumentar que no cumplieron la mitad del mandato. En estos casos hay quienes señalan que podrían buscar una salida por el lado de la retroactividad de la ley, ya que estaban de licencia cuando se votó el proyecto modificatorio.
-Uno es Ariel Sujarchuk (PJ), quien dejó la intendencia de Escobar entre diciembre de 2021 y el 7 de abril de 2023. En ese lapso ocupó la presidencia el ECOVINA y luego, en agosto de 2022, fue nombrado como secretario de Economía del Conocimiento de la Nación.
-Jorge Ferraresi (PJ), fue ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat entre el 19 de noviembre de 2020 y el 1 de noviembre de 2022. Por apenas un par de semanas no completó los 24 meses que para algunos son una barrera. Ferraresi volvió a dejar la intendencia de Avellaneda este año, tras ser reelecto en 2023. Lo reemplaza su esposa Magdalena Sierra.
-El alcalde de San Pedro, Cecilio Zalazar (PJ), en diciembre de 2021 tomó licencia para asumir en el directorio de Trenes Argentinos Cargas. La comuna quedó en manos de su hijo, Ramón Salazar, hasta que Cecilio retomó el 27 de marzo de 2023.
-Francisco Echarren (PJ) solicitó licencia en la intendencia de Castelli en julio de 2021, para asumir como Director Nacional de Obras de Transporte. Lo reemplazó su hermano Sebastián. El 14 de marzo de 2022 Francisco regresó a la jefatura comunal.
-El dirigente massista Javier Osuna fue designado presidente de AUBASA en febrero de 2020, pero volvió a la comuna a mediados de 2021. Reeligió en 2023 y el 24 de diciembre de 2025 tomó licencia para ser director del Banco Provincia.