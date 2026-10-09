Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 NOTA DE TAPA

Cuando el tiempo no parece suficiente: intendentes al filo de la ley

Los jefes comunales se impacientan con Axel Kicillof y algunos ya piensan en como sortear la normativa. Cinco alcaldes tomaron licencia durante uno de sus últimos dos períodos, pero estuvieron más de la mitad de los mismos en la comuna. Se les cae la posibilidad de argumentar que no cumplieron la mitad del mandato.

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