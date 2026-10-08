El cristinismo solo amagó y Espinoza sigue al frente de la FAM
El intendente de La Matanza fue reelecto al frente de la Federación Argentina de Municipios. No hubo oposición, a pesar de que el cristinismo habló de la posibilidad de presentar una alternativa. Críticas al gobierno de Milei y respiro para Kicillof.
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El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, continuará al frente de la Federación Argentina de Municipios, al ser reelecto en una reunión que le dio el respaldo para conducir cuatro años más este órgano de representación territorial.
La noticia fue bien recibida en La Plata, ya que el gobernador Axel Kicillof valora a la FAM (reúne a unos 500 alcaldes de todo el país) como un elemento para potenciar su armado nacional, de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.
La reelección del matancero se realizó sin oposición ni posturas críticas, a pesar de que en la previa algunas voces del cristinismo dejaron trascender la posibilidad de presentar una alternativa, aunque tal circunstancia no ocurrió.
La voz de alerta la dio el jefe comunal de Lanús, el camporista Julián Alvarez, quien había asegurado que antes de analizar candidaturas presidenciales y de hablar de internas había “otras herramientas que se van a discutir, como por ejemplo, la Federación Argentina de Municipios”.
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Luego del cónclave, la FAM emitió un comunicado con duras críticas hacia el presidente Javier Milei, a quien pidieron la urgente corrección del rumbo económico, advirtiendo sobre el peso de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales. “Según las últimas encuestas, el 70 por ciento de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico”, dijeron, remarcando que “miles de vecinos llegan a los municipios con una misma preocupación: cómo llegar a fin de mes”.
Además, puntualizaron que “los precios suben, el trabajo se recorta y los derechos se pierden. Municipios y provincias hacemos el máximo esfuerzo, pero la emergencia ya se volvió permanente”.
Tras hacer hincapié en la situación de los jubilados –“tienen que elegir entre comprar un medicamento o los alimentos”, expresaron- recordaron que “los municipios perdimos alrededor del 80 por ciento de los fondos educativos que recibíamos hasta fines de 2023”.
A su turno, Espinoza advirtió que “los municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”, y señaló que “es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”.
En cuanto a la situación del campo, expresaron que “los territorios hoy enfrentan actividad en retroceso, obras paralizadas y beneficios para unos pocos y el ejemplo más claro fueron las retenciones al campo: la baja duró apenas 72 horas y el beneficio quedó en manos de grandes empresas exportadoras”, y agregaron que “los pequeños y medianos productores, que sostienen la producción en cada región, quedaron afuera, cuando una política federal debería empezar por ellos”,
En cuanto a la obra pública nacional, condenaron su paralización: “Sin caminos no hay desarrollo”, aseguraron, mencionando que el freno a las obras nacionales golpea directamente a las economías locales.
“Una ruta en mal estado encarece el transporte, aísla pueblos enteros, reduce el turismo y aumenta la cantidad de muertes por accidentes de tránsito”, señalaron.