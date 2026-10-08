El cristinismo solo amagó y Espinoza sigue al frente de la FAM

CONTRATACION

Licitación millonaria: una empresa se quedó con los 238 renglones de Infraestructura El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense adjudicó a LYME SA la totalidad de los 238 renglones de una licitación para el mantenimiento edilicio de distintas dependencias de la cartera. El contrato tendrá una duración de 12 meses, con opción de prórroga y redeterminación de precios.