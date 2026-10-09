Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 HERRAMIENTA

En distrito peronista crearon un Observatorio de la Deuda de los vecinos

El Concejo Deliberante de Berisso aprobó una iniciativa del bloque oficialista que crea una herramienta para hacer seguimiento de los niveles de endeudamiento y mora de los berissenses.

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