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En distrito peronista crearon un Observatorio de la Deuda de los vecinos

El Concejo Deliberante de Berisso aprobó una iniciativa del bloque oficialista que crea una herramienta para hacer seguimiento de los niveles de endeudamiento y mora de los berissenses.

En distrito peronista crearon un Observatorio de la Deuda de los vecinos
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El Concejo Deliberante de Berisso aprobó, por mayoría absoluta, la creación del Observatorio de la Deuda, un proyecto presentado por el oficialismo que responde al intendente peronista Fabián Cagliardi.

La iniciativa del bloque PJ fue tratada en la Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdo, donde tuvo dos dictámenes: uno por la aprobación, que obtuvo la mayoría absoluta en la votación del recinto, y otro por el rechazo, impulsado por el Bloque de La Libertad Avanza.

Al respecto, el concejal Cristian Medina, autor de la iniciativa, sostuvo que “estamos generando una herramienta sin gastos para el municipio, ya que tiene carácter ad honorem, que permitirá hacer un seguimiento de los niveles de endeudamiento y mora de los vecinos de la ciudad, a la vez de brindar asesoramiento para poder afrontar esta problemática a quienes lo necesiten”.

“Que los trabajadores se endeuden para comer, saldar saldos de tarifas o cargar la SUBE, que los comerciantes saquen préstamos para pagar alquileres o abonar sueldos es el resultado más concreto y crudo del modelo de miseria planificada que lleva adelante el gobierno liberal de Javier Milei, que destruyó el poder adquisitivo, hizo caer la Industria, el consumo interno, y desarmó hasta las más elementales redes comunitarias, que eran el sostén de los territorios”, finalizó el edil peronista.
 

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