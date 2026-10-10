Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

MDQ arrancó el fin de semana largo con reservas que rondan el 50%

Con expectativas moderadas y sensaciones dispares entre los distintos actores del sector, el movimiento turístico por el 12 de octubre será un primer termómetro para la temporada de verano 2026/27. Las sensaciones son agridulces entre los distintos actores de la actividad.

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