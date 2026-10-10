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MDQ arrancó el fin de semana largo con reservas que rondan el 50%

Con expectativas moderadas y sensaciones dispares entre los distintos actores del sector, el movimiento turístico por el 12 de octubre será un primer termómetro para la temporada de verano 2026/27. Las sensaciones son agridulces entre los distintos actores de la actividad.

MDQ arrancó el fin de semana largo con reservas que rondan el 50%
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Mar del Plata atraviesa el fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con un nivel de reservas hoteleras rondando el 50%. El dato marca un comienzo con expectativas moderadas para el sector turístico, en un escenario que combina la esperanza de sumar visitantes a último momento con la cautela por un movimiento que, por ahora, no termina de despegar.
 
Las sensaciones son agridulces entre los distintos actores de la actividad. Mientras algunos mantienen la expectativa de que las escapadas de último momento mejoren la ocupación, otros observan con preocupación un nivel de reservas que se ubica por debajo de las expectativas más optimistas. El balance definitivo dependerá de cómo evolucione la llegada de turistas durante los días que restan del feriado y del factor clima.
 
Sin embargo, la atención no se limita al resultado inmediato. Con la temporada de verano 2026/27 cada vez más cerca, el movimiento que registre la ciudad funcionará como un primer termómetro para comenzar a delinear el panorama de los próximos meses. La cantidad de visitantes, el nivel de gasto y la duración de las estadías serán variables centrales para evaluar el pulso de la actividad.
 
En ese marco, el porcentaje de reservas hoteleras representa una primera referencia, aunque no define por sí solo el resultado del fin de semana. Las contrataciones de último momento y el comportamiento de quienes eligen viajar sin demasiada anticipación pueden modificar el escenario inicial.
 
Así, Mar del Plata pone primera en un fin de semana largo que llega con expectativas moderadas y un interrogante de fondo: cuánto movimiento logrará generar la ciudad y qué señales dejará para un verano que empieza a asomar en el horizonte.

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