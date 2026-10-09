El peronismo celebró el fallo, pero hay dudas por los votos para voltear el DNU 70

La voluntad popular para defender la soberanía nacional hizo que la Corte Suprema retroceda y reponga los límites a la venta de tierras a capitales extranjeros. El 15 de octubre nos movilizamos para frenar el DNU inconstitucional 70/2023 de Javier Milei. Defendamos la soberanía nacional, cuidemos la Argentina.

La Corte Suprema es, sin dudas, una vergüenza. Pero cada tanto se encuentra con un límite. Pasó con el 2x1 a los genocidas. Y acaba de pasar otra vez. Hace unos días dejó caer la protección de la Ley de Tierras porque, según la Corte, los excombatientes de Malvinas no tenían “legitimación” para reclamar. ¿Y ahora? Marcha atrás. La Corte suspendió el artículo 154 del DNU 70/23 y la Ley de Tierras vuelve a estar vigente, al menos por ahora. Una vez más queda claro que luchar, denunciar y no quedarse callados sirve. ¿Por qué Milei tiene tanta insistencia en eliminar una ley que limita la extranjerización de la tierra argentina? ¿Quién necesita comprar sin límites?