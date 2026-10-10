Sintonía fina en Vaca Muerta: Milei y Figueroa inaugurarán la expo petrolera
El gobernador Rolando Figueroa confirmó que el presidente Javier Milei visitará Neuquén el lunes 19 de octubre para participar de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia. La presencia del mandatario se vincula al crecimiento de Vaca Muerta y a la agenda conjunta entre la provincia y la Nación
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El presidente Javier Milei participará de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia el próximo lunes 19 de octubre en Neuquén. Así lo confirmó el gobernador Rolando Figueroa en una entrevista periodística, donde adelantó la información.
El mandatario provincial explicó que había recibido la confirmación el día anterior y vinculó la presencia del jefe de Estado con “la relevancia que adquirió el evento en el contexto del crecimiento de Vaca Muerta”. La visita se enmarca en uno de los principales encuentros de la industria energética del país.
Según fuentes de Presidencia Milei será recibido en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón por Figueroa y representantes de las principales compañías petroleras. Luego mantendrá una reunión privada para repasar la agenda hidrocarburífera y el avance de los proyectos en la región, antes de dirigirse al Espacio DUAM.
Allí brindará un discurso en el Auditorio Tromen, encabezará el corte de cintas de la inauguración oficial y recorrerá la muestra. El evento se desarrollará del 19 al 22 de octubre y reunirá a más de 400 empresas expositoras. Figueroa destacó que la presencia presidencial representa “una señal sobre el vínculo entre la provincia y el gobierno nacional”. Aunque remarcó que no pertenece al mismo espacio político que Milei, sostuvo que “esa distancia no impide trabajar en objetivos compartidos” y que “hay que generar lo mejor para construir una mejor Argentina”.
En la misma entrevista, el gobernador se refirió al trabajo conjunto con el ministro de Economía, Luis Caputo, y recordó que Neuquén impulsó la incorporación del upstream (exploración y producción de hidrocarburos) al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Subrayó la importancia de la previsibilidad para atraer inversiones y sostener el desarrollo de Vaca Muerta. Será la segunda visita oficial de Milei a la provincia desde que asumió la Presidencia.