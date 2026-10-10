Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Sintonía fina en Vaca Muerta: Milei y Figueroa inaugurarán la expo petrolera

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que el presidente Javier Milei visitará Neuquén el lunes 19 de octubre para participar de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia. La presencia del mandatario se vincula al crecimiento de Vaca Muerta y a la agenda conjunta entre la provincia y la Nación

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