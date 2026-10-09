Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 RECLAMOS

Con amenaza de paro incluida, otro gremio estatal exige que Kicillof llame a paritarias

La federación de gremios estatales pidió retomar la negociación salarial y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza si no obtiene respuestas. ATE también reclamó una convocatoria inmediata y puso el foco en el cierre de las liquidaciones de octubre.

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