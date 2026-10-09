Con amenaza de paro incluida, otro gremio estatal exige que Kicillof llame a paritarias
La federación de gremios estatales pidió retomar la negociación salarial y advirtió que podría avanzar con medidas de fuerza si no obtiene respuestas. ATE también reclamó una convocatoria inmediata y puso el foco en el cierre de las liquidaciones de octubre.
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La reapertura de las paritarias bonaerenses suma presión sobre el gobierno de Axel Kicillof. La Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) reclamó la continuidad de la negociación salarial y advirtió sobre la posibilidad de impulsar medidas de fuerza ante la falta de respuestas oficiales.
El planteo fue presentado el jueves ante el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, en un contexto de preocupación sindical por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales frente a la inflación y el aumento del costo de vida.
En ese marco, la federación recordó que en la reunión del 24 de septiembre los gremios representativos del sector habían presentado los lineamientos para avanzar con una nueva discusión salarial. Sin embargo, señalaron que desde entonces no recibieron novedades por parte de las autoridades provinciales.
Ante la falta de avances, el Consejo Directivo de FEGEPPBA comenzó a analizar la posibilidad de declarar el estado de alerta y asamblea permanente, además de dejar abierta la puerta a medidas de acción directa si no se concreta una convocatoria en los próximos días.
ATE también presiona por una recomposición salarial
El reclamo de FEGEPPBA encontró eco este viernes en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, que también solicitó al Ejecutivo provincial una convocatoria urgente para retomar la negociación y discutir una recomposición de los salarios.
Desde el sindicato vincularon el pedido con el deterioro de los ingresos frente a la suba de precios, tarifas, alquileres y alimentos. Además, apuntaron contra las políticas económicas del Gobierno nacional por su impacto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
“Es urgente que abordemos la discusión salarial con la mayor brevedad posible, para llegar a un acuerdo que favorezca a la recomposición de los salarios en la provincia de Buenos Aires”, expresaron desde ATE en la presentación dirigida a las autoridades bonaerenses.
El gremio puso especial énfasis en los tiempos administrativos, al advertir que el cierre de las liquidaciones salariales de octubre vuelve necesario acelerar las negociaciones. El objetivo es que un eventual incremento pueda incorporarse en los próximos haberes de los trabajadores de la administración pública provincial.
La nota lleva las firmas del secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo; la secretaria general adjunta, Eliana Aguirre; y el secretario de Convenios Colectivos, Martín Fontela.
El Gobierno, ante un nuevo reclamo de los estatales
Con los planteos de FEGEPPBA y ATE, la reapertura de las paritarias vuelve a instalarse en la agenda del Ejecutivo provincial. Los sindicatos buscan una respuesta que permita recomponer los ingresos y advierten que la demora en la convocatoria profundiza la incertidumbre entre los trabajadores.
Mientras FEGEPPBA evalúa endurecer su postura y no descarta medidas de fuerza, ATE insiste en la necesidad de acelerar los tiempos para alcanzar un acuerdo que tenga impacto en los salarios de octubre.
En esa línea, desde la AJB también solicitaron que Kicillof reabra las paritarias. “Es urgente establecer una nueva recomposición salarial ante la continuidad de los incrementos de precios, que afectan severamente el poder adquisitivo de nuestros salarios y profundizan la necesidad de una actualización que permita recuperar lo perdido”, señalaron desde la entidad sindical.
La AJB reiteró “la necesidad de una convocatoria inmediata para dar continuidad a la negociación paritaria y abordar tanto la recomposición salarial como el conjunto de los reclamos laborales pendientes de los trabajadores judiciales”.