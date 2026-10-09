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CALLE VIRTUAL

"Katopozos", chicanas radicales y polémicas libertarias: la semana política en redes

Una plataforma para denunciar baches, una interna radical al rojo vivo y un nuevo cruce entre el Presidente y la oposición por el conflicto universitario. La virtualidad fue escenario de disputas políticas, acusaciones cruzadas y videos llamativos.

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Octubre comenzó con todo. Una serie de cruces a lo largo y ancho del espectro político nacional y provincial incendiaron la calle virtual y dieron de que hablar.

Katopozos

El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, lanzó una curiosa plataforma a través de sus redes sociales: Katopozos. La iniciativa, con clara referencia a Gabriel Katopodis, mapea los baches en distintos puntos de San Martín (municipio que el actual ministro de Infraestructura supo comandar) a través de una plataforma donde también se pueden sumar denuncias.
 


El proyecto está ligado a "Querer San Martín", proyecto del PRO que comanda Medrano en el municipio que actualmente gobierna Fernando Moreira.

Boinas blancas en disputa

Una serie de cruces virtuales protagonizados por Karina Banfi y Rocío Alconada Alfonsín movieron el amperímetro del radicalismo en la calle digital. Primero, Karina Banfi, diputada nacional por la UCR, dilapidó la propuesta de Martín Losteau de armar "una gran coalición para ganarle a Milei". La funcionara aseguró que "Los radicales de verdad luchamos contra el populismo y la corrupción desde nuestros orígenes".

Ante esos dichos, Rocío Alconada Alfonsín, nieta del ex-presidente Raúl Alfonsín, aseguró en una publicación que "no pueden estar más lejos de las ideas de la UCR. Son una vergüenza, como radicales y como seres humanos", criticando las posturas del histórico partido en las últimas votaciones en Congreso.
 


Tras ese embate, Banfi no se quedó callada y tildó a Alconada Alfonsín de ser "la nepo-baby del radicalismo", además de poner en cuestionamiento su rol en el Comité contra la Tortura, alegando que "nadie sabe lo que hizo".
 


La situación se terminó de pudrir con la contestación de Alfonsín, quien, en respuesta a la acusación de "nepo-baby" le dijo a Banfi que "se me ocurren cosas que no quiero decir sobre tu llegada a la banca". Además, la tildó de "libertaria" por "molestarle" su apellido.

En una serie de picanteadas que no dejaron nada a la imaginación, Alfonsín cerró su publicación recordandole a la legisladora su posición en la votación por la emergencia en discapacidad: "PD: te abstuviste en la votación de la emergencia en discapacidad. De eso no se vuelve", sentenció
 


Duhalde experimenta con la IA

El expresidente Eduardo Duhalde publicó un video en su perfil de Instagram agradeciendo los saludos que recibió por su cumpleaños con una particularidad: se trata de una generación de la inteligencia artificial.

Duhalde no ocultó el procedimiento y aclaró que el video se creó "a partir de mi imagen y mi voz", asegurando también que se usará esta teconología como "una forma más de comunicarnos". 
 



Continúan los cruces por la Ley de Financiamiento universitario

Las tensiones entre el periodismo más oficialista y funcionarios de la oposición no hacen más que escalar. Sentada está ya la posición de Milei y su séquito con el clásico "NOLSALP" (No odiamos lo suficiente a los periodistas), aunque mantiene una estrecha relación con un puñado de "profesionales" alineados con su plataforma.

En esta ocasión, el comunicador Jonatan Viale, aseguró que Itaí Hagman, diputado nacional y figura de Patria Grande, habría participado de la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación y donde se realizó una sentada organizada por estudiantes universitarios para pedir por la Ley de Financiamiento.

Ante la acusación, Hagman aseguró no haber participado de la protesta y pidió que que rectifique la información, además de sugerir que debería "laburar de periodista y chequear antes de publicar algo falso".
 


Cuando el tema parecía "solucionado", el presidente Javier Milei, en su compulsiva actividad diaria de redes sociales, citó a Viale y apuntó contra Hagman. "Después hay que bancarse que nos vengan a limar los imbéciles cobardes de los buenos modales que ante estos eventos se orinan en los pantalones", escribió el mandatario.
 


Hagman, por su parte, no se quedó en silencio y salió al cruce. "El problema es que sos un miserable que se caga en el derecho a la educación, incumplís la ley y estás rematando los recursos de nuestro país", criticó con aspereza el referente de Patria Grande. Finalmente, al final de su publicación aseguró que Milei va "a pasar a la historia en la lista de los presidentes de los que la gente solo se acuerda con vergüenza".
 


¿Candidata al Martín Fierro?

La diputada nacional por La Libertad Avanza y exvedette, Karen Reichardt, publicó un "interesante video" para sumarse al posicionamiento de la tropa libertaria por el tratamiento del DNU 70/2023.
 


En el video, Reichardt invoca una actuación que recuerda a los peores papeles de Sebastián Estevanez para personificar a un arquetipo de opositor al gobierno de Milei, quien llama a movilizar el próximo 15 de octubre por la derogación del polémico decreto y se queja de tener que "laburar".

Multifacética, también interpreta el papel de ¿ella misma? nombrando las bondades y beneficios que ese súper DNU trajo para la actualidad argentina (derogación de la Ley de Alquileres, Reforma Laboral, entre otras) y asegurando que desde la oposición extrañan "al Estado metido en tu bolsillo".

Cabe aclarar que el DNU 70/2023 fue una de las primeras medidas de alto impacto del gobierno de Javier Milei. Publicado en diciembre de 2023 bajo el título “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, el decreto modificó o derogó numerosas leyes y regulaciones a través de 366 artículos.

Ahora, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo 15 de octubre, con el objetivo de tratar el rechazo del decreto. La convocatoria se produjo luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU, que derogaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El Senado ya había rechazado el decreto el 14 de marzo de 2024, pero hasta el momento el tema no había llegado al recinto de Diputados.
 

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