"Katopozos", chicanas radicales y polémicas libertarias: la semana política en redes

Los pozos de San Martín ya tienen nombre. Se llaman KATOPOZOS.



Desde hoy salimos a señalarlos, uno por uno, para que nadie pueda seguir mirando para otro lado.



📲 Encontrá un Katopozo y denuncialo en https://t.co/qR6e7ySgZw o en el link de mi perfil. https://t.co/qivWSyv5jC — Santiago L. Medrano (@SLopezMedrano) October 4, 2026

Contra el populismo? Que caraduras. Les pegan y les sacaron los remedios a los viejos, se burlan y desfinancian a la gente con discapacidad, cierran las empresas, se pierden los trabajos, de que hablan? Donde viven? Solo los funcionarios son cada vez más ricos. Pongan la excusa que quieran para tratar de manotear un carguito, pero no pueden estar más lejos de las ideas de la UCR. Son una vergüenza, como radicales y como seres humanos. La historia lo va a contar. — Rocio Alconada Alfonsín (@RoAlconada) October 4, 2026

Rocío, la nepo-baby del radicalismo, está muy enojada porque no quiero ir con Cristina en un Frente. Me acusa de ser funcional al Gobierno, cuando siempre voté orgánicamente con mi bloque y mi partido: a favor de los jubilados, del presupuesto universitario, del Garraham, de las personas con discapacidad o rechazar el presupuesto de la SIDE y más. Eso no se lo contaron.



Sí le contaron que voto las iniciativas que estoy convencida pueden ayudar a sacar a la Argentina de la crisis económica en la que estamos hace 20 años, producto de políticas populistas de los K. Así nos comprometimos quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante las políticas de alianzas y programas que aprobó la Convención del partido y que venimos sosteniendo desde 2015.



Ahora, lo que no me queda claro es, cuando dice que los funcionarios son cada vez más ricos y que «vale todo por un cargo», ¿a quién se refiere? ¿Es un mea culpa? Porque no sé cuántos años tuvo un cargo en el Comité contra la Tortura y nadie sabe lo que hizo. Y respecto de los cargos que ocupan radicales en el gobierno de su distrito al que ella define como «de derecha», ¿también lo considera un problema? A mí me parece bien. Eso también es construir coaliciones y llevar adelante nuestras ideas desde donde nos toque.



De mí puede decir lo que quiera. Pero hay algo que no puede discutir: siempre soy orgánica con las decisiones de mi partido y muy trabajadora, por cierto. — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) October 5, 2026

Que me digas kuka solo cuenta tu falta de argumentos. Lo de "nepo baby" no lo quiero responder, porque se me ocurren cosas que no quiero decir sobre tu llegada a la banca. Entiendo que, como buena libertaria, te moleste mi apellido. Todo bien.

Lo que me importa dejar claro es que el hecho de que no sepas de mi trabajo como comisionada del CNPT —elegida por la UCR— habla más de lo mala diputada que sos que de mi trabajo. Nosotros presentamos informes todos los años. Con algunos diputados —que además de estar en X van a donde pasan las cosas— nos encontramos por ejemplo en Formosa; con otros también trabajamos mucho. Ellos saben lo que hacía, como lo saben todas y cada una de las personas con las que tuve el gusto de compartir laburo durante estos años. Fui más de una vez a exponer al Congreso y también fui a la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo a rendir cuentas de lo que hice. Si te interesaba, podías ir. Y si prestabas atención en las sesiones, capaz te enterabas también: algunas veces se refirieron a mi trabajo, al que renuncié cuando cumplí los 8 años de mandato, porque me parece que no es bueno atornillarse en un cargo. Probá, capaz te hace bien.

Si, tengo amigos funcionarios de Macri. ¿Y? Lo importante es no hacer algo en contra de nuestras convicciones. Yo no soy quién para juzgar cómo elige tratar de cambiar las cosas cada uno, no tengo la receta y debo decir que Macri no los obliga a ser unos obsecuentes, como te pasa a vos.

Seguramente estás haciendo buena letra para que alguna lapicera vuelva a anotar tu nombre. Todos sabemos que vos no ganás internas; ni siquiera sos de la provincia de Buenos Aires.

Pero ojalá que en vez de tratar de ensuciarme a mí con mentiras nos cierres la boca a todos con tus votaciones (no te pido proyectos) . Podés empezar rechazando el Decreto 70/2023. Saludos🫶

PD: te abstuviste en la votación de la emergencia en discapacidad. De eso no se vuelve. — Rocio Alconada Alfonsín (@RoAlconada) October 6, 2026

Hola Jonatan. No participé de la protesta ni entré al edificio en ningún momento. Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes y que los estaban amenazando dentro del edificio.



Imagino que vas a rectificar la desinformación que acabás de difundir en redes. ¿Me avisás cuando lo hayas hecho, porfa?



La próxima, podrías laburar de periodista y chequear antes de publicar algo falso y sugerir la expulsión de un diputado.

Abrazo. — Itai Hagman (@ItaiHagman) October 8, 2026

Esto es lo que tenemos en frente.

Y después hay que bancarse que nos vengan a limar los imbéciles cobardes de los buenos modales que ante estos eventos se orinan los pantalones (los Saguier de la vida y su pasquín zurdito; al memos, lo de P12 es más digno)...

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) October 8, 2026

Que compartas una fake de Viale es un tema menor. El problema es que sos un miserable que se caga en el derecho a la educación, incumplís la ley y estás rematando los recursos de nuestro país.

Vas a pasar a la historia en la lista de los presidentes de los que la gente solo se acuerda con vergüenza.

Ciao. — Itai Hagman (@ItaiHagman) October 8, 2026