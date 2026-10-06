Parches de células madre made in Argentina: cómo se podrán usar

Un hidrogel con forma de apósito, desarrollado por la genetista argentina Mikele Amondarain, podría mejorar el tratamiento de heridas difíciles de curar. Contiene exosomas de células madre del cordón umbilical: se coloca sobre la lesión, se reabsorbe poco a poco y libera señales que estimulan la producción de colágeno y elastina. Está pensado sobre todo para adultos mayores y para personas con diabetes o insuficiencia venosa que padecen heridas crónicas. A diferencia de los apósitos habituales, no exige cambios frecuentes y reduce el dolor. El proyecto, premiado en el programa Deep-Tech para una longevidad inteligente, ya superó pruebas en laboratorio y en animales pequeños. Aún faltan ensayos en animales mayores y estudios preclínicos antes de probarlo en humanos. La misma plataforma podría adaptarse en el futuro a otros tejidos, como el neuronal o el cardíaco.



El dispositivo se coloca sobre la herida o el tejido lesionado y se reabsorbe gradualmente. Libera señales biológicas que estimulan la regeneración y devuelven al cuerpo la capacidad de cicatrizar mejor. Está pensado especialmente para adultos mayores, en quienes la producción de colágeno y elastina disminuye a partir de los 20-30 años, y para pacientes con diabetes o insuficiencia venosa que sufren heridas crónicas. A diferencia de los apósitos convencionales, no requiere cambios frecuentes y evita el dolor. El proyecto, premiado en el programa Deep-Tech para una longevidad inteligente, ya superó ensayos en laboratorio y en modelos animales pequeños.



Además, su plataforma podría adaptarse a otros tejidos. El parche regenerativo es un hidrogel de consistencia similar a la de un apósito que combina una matriz biológica reabsorbible con exosomas derivados de células madre del cordón umbilical. Se coloca sobre la herida, se reabsorbe gradualmente y libera señales biológicas que estimulan la producción de colágeno y elastina, devolviendo al tejido la capacidad de cicatrizar. Ya superó pruebas en cultivo celular y en modelos animales pequeños; restan ensayos en animales mayores y estudios preclínicos antes de llegar a humanos. La misma plataforma tecnológica podría adaptarse en el futuro a la regeneración de otros tejidos, como el neuronal o el cardíaco.