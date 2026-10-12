Milei vuelve a Estados Unidos: empresarios y una agenda política en Washington
El Presidente partirá este martes rumbo a la capital estadounidense para cumplir una agenda de tres días. Habrá reuniones con inversores, una exposición ante la Cámara de Comercio y su participación en la Gala de la Herencia Hispana, donde será distinguido como invitado de honor.
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El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para desarrollar una agenda de actividades políticas, empresariales y diplomáticas en Washington. La visita comenzará este miércoles y será la quinta que realiza al país norteamericano durante 2026, con el objetivo de fortalecer los vínculos con sectores económicos y referentes políticos.
Uno de los ejes centrales de la gira será la presentación del programa económico de la Casa Rosada ante empresarios e inversores. La comitiva presidencial buscará mostrar los resultados que el Gobierno atribuye a su política económica y generar nuevas oportunidades de inversión en áreas estratégicas para la Argentina.
En ese marco, Milei tiene previsto exponer ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde defenderá su visión sobre el rumbo económico argentino y los desafíos para impulsar el crecimiento. La actividad se desarrollará el jueves y formará parte de una agenda orientada a estrechar la relación con el sector privado estadounidense.
La gira también tendrá un componente político y diplomático. El mandatario participará de un encuentro vinculado con la lucha contra el antisemitismo, en una actividad relacionada con la memoria del Holocausto y el rechazo a las expresiones de odio contra la comunidad judía.
Otra de las actividades destacadas será su presencia en la Gala Oficial de la Herencia Hispana, prevista para el miércoles por la noche. Milei asistirá como invitado de honor y recibirá una distinción por su liderazgo y su impacto internacional, en una ceremonia que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores y diplomáticos.
Durante su estadía, el Presidente también mantendrá reuniones con referentes del ámbito empresarial y financiero, en busca de consolidar los vínculos con actores capaces de impulsar proyectos de inversión en el país. Estados Unidos ocupa un lugar relevante en la estrategia internacional del Gobierno, tanto por su relación comercial con la Argentina como por su peso en el escenario económico global.
El regreso de Milei a Buenos Aires está previsto para el viernes por la noche, una vez finalizadas las actividades oficiales. La nueva visita se inscribe en la política exterior de la administración libertaria, que busca profundizar la relación con Washington y presentar el rumbo económico argentino ante potenciales inversores internacionales.