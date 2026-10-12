Volver | La Tecla Nacionales 12 de octubre de 2026 GIRA INTERNACIONAL

Milei vuelve a Estados Unidos: empresarios y una agenda política en Washington

El Presidente partirá este martes rumbo a la capital estadounidense para cumplir una agenda de tres días. Habrá reuniones con inversores, una exposición ante la Cámara de Comercio y su participación en la Gala de la Herencia Hispana, donde será distinguido como invitado de honor.

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