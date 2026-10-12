Fin de semana largo: más turistas, estadías cortas y un balance dispar en la Provincia
Según CAME, casi 1,5 millones de personas viajaron por el país y el impacto económico superó los $313.000 millones. En territorio bonaerense, Mar del Plata tuvo reservas iniciales de entre el 45% y el 50%, mientras que Chascomús superó el 60%, con una mejora a partir de las llegadas de último momento.
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El último fin de semana largo por el 12 de octubre dejó un movimiento turístico importante en todo el país, aunque con resultados dispares entre los destinos y un consumo condicionado por el clima y la duración de los viajes. De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 1.490.400 turistas se movilizaron por la Argentina y generaron un impacto económico directo de $313.610 millones.
La cantidad de viajeros creció un 3,5% en comparación con el mismo feriado de 2025. Sin embargo, el mayor movimiento no se tradujo en una mejora de los ingresos del sector en términos reales: el impacto económico total cayó un 2,2% interanual, una vez descontada la inflación.
Uno de los factores que explicó ese resultado fue la reducción de las estadías. El promedio pasó de dos días en 2025 a 1,8 días este año, una caída del 10%. A pesar de que los turistas gastaron más por jornada, permanecieron menos tiempo en los destinos, lo que limitó el movimiento económico generado durante el feriado.
El gasto diario promedio alcanzó los $116.900 por persona, con una suba real del 5% respecto del año pasado, según el informe de CAME. En ese escenario, las escapadas breves, los viajes de cercanía y las reservas realizadas a último momento volvieron a ganar protagonismo en las decisiones de los turistas.
La Provincia, entre la Costa Atlántica y las escapadas de cercanía
En territorio bonaerense, el movimiento turístico se distribuyó entre las localidades de la Costa Atlántica, los destinos serranos y los pueblos del interior. Las fiestas populares, los festivales gastronómicos y las propuestas culturales funcionaron como atractivos para sostener la llegada de visitantes, incluso en un fin de semana atravesado por condiciones meteorológicas desfavorables.
Mar del Plata comenzó el feriado con reservas hoteleras de entre el 45% y el 50%, aunque la llegada de turistas sin demasiada anticipación permitió mejorar el panorama. La ciudad volvió a ubicarse entre las alternativas elegidas para una escapada corta, en un contexto en el que los viajeros priorizaron destinos tradicionales y opciones que permitieran controlar los gastos.
Chascomús, por su parte, registró reservas superiores al 60% para el viernes previo al fin de semana largo, con una ocupación definitiva que mejoró gracias a las contrataciones de último momento. El gasto turístico por persona se ubicó entre los $114.000 y los $115.000, de acuerdo con el relevamiento.
La agenda de actividades también tuvo un papel importante en distintos puntos de la Provincia. Villa Gesell celebró la 45ª Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural, con espectáculos, gastronomía, desfile de carrozas y la tradicional Paella de la Amistad. En San Clemente del Tuyú, en tanto, se realizó la 60ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra, con concursos de pesca y propuestas recreativas.
Chascomús sumó su Festival de Cine, la feria Posta de Sabores —con más de 60 emprendedores— y la Fiesta del Inmigrante. San Antonio de Areco puso en marcha las actividades de la 87ª Fiesta de la Tradición, mientras que Luján combinó el atractivo de su turismo religioso con una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza.
El clima y los gastos condicionaron el movimiento
Las lluvias, la humedad y las temperaturas frescas para la época afectaron especialmente al centro y al este del país durante el comienzo del feriado. Según CAME, estas condiciones incidieron sobre las salidas espontáneas, los desplazamientos de corta distancia y las actividades al aire libre, aunque el impacto fue diferente según cada localidad.
A nivel nacional, los destinos que ofrecieron acontecimientos de convocatoria masiva, propuestas gastronómicas y actividades culturales consiguieron sostener buena parte de la demanda. Entre los destacados estuvieron la Fiesta Nacional de la Cerveza, en Villa General Belgrano; Bariloche a la Carta; el Harlem Festival, en Santa Fe; y la Fiesta Nacional del Caballo, en Tucumán.
El transporte aéreo también mostró un desempeño positivo: Aerolíneas Argentinas registró 160.532 reservas para viajar entre el 9 y el 12 de octubre, con un crecimiento interanual del 16% en los vuelos de cabotaje y una ocupación del 88% en esas rutas.
En lo que va de 2026, los ocho fines de semana largos movilizaron a 12.939.094 turistas, con una estadía promedio de 2,37 días y un gasto diario de $111.282 por persona. El impacto económico acumulado llegó a los $3,4 billones.