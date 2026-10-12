Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de octubre de 2026 INFORME

Fin de semana largo: más turistas, estadías cortas y un balance dispar en la Provincia

Según CAME, casi 1,5 millones de personas viajaron por el país y el impacto económico superó los $313.000 millones. En territorio bonaerense, Mar del Plata tuvo reservas iniciales de entre el 45% y el 50%, mientras que Chascomús superó el 60%, con una mejora a partir de las llegadas de último momento.

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