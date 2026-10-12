Volver | La Tecla Buenos Aires 12 de octubre de 2026 LEGISLATURA

El PRO se planta y pide que Bianco rinda cuentas cada tres meses

El bloque amarillo en la Cámara baja presentó un proyecto para que el funcionario concurra de manera alternada a Diputados y al Senado. Deberá informar sobre la gestión en los 135 municipios, la ejecución presupuestaria y las políticas electorales, entre otros temas.

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