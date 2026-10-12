El PRO se planta y pide que Bianco rinda cuentas cada tres meses
El bloque amarillo en la Cámara baja presentó un proyecto para que el funcionario concurra de manera alternada a Diputados y al Senado. Deberá informar sobre la gestión en los 135 municipios, la ejecución presupuestaria y las políticas electorales, entre otros temas.
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El bloque de diputados bonaerenses del PRO presentó un proyecto de ley para establecer la obligación de que el ministro de Gobierno de la provincia concurra cada tres meses a la Legislatura para brindar un informe de gestión y responder las preguntas de los legisladores. La iniciativa busca replicar, a nivel provincial, el mecanismo que rige para el jefe de Gabinete de la Nación.
La propuesta lleva la firma de la diputada Natalia Blanco y plantea modificar la Ley de Ministerios bonaerense (15.477), mediante la incorporación de un inciso a su artículo 25. De aprobarse, el titular de la cartera política deberá presentarse de manera trimestral y alternada ante las cámaras de Diputados y Senadores.
El objetivo es que el funcionario exponga un panorama actualizado de la administración provincial y dé explicaciones sobre las principales decisiones del Ejecutivo. Entre los puntos que deberá abordar figuran la situación política e institucional de los 135 municipios, el funcionamiento de los ministerios y el desarrollo de los distintos programas de gobierno.
Además, el informe deberá incluir detalles sobre la ejecución del presupuesto, el avance de las políticas públicas, las transferencias de fondos y las medidas adoptadas en materia electoral. El temario también quedará abierto a otros asuntos que los integrantes de la Legislatura consideren relevantes para el control de la gestión.
En cuanto a la modalidad de las presentaciones, el proyecto establece que el ministro tendrá un máximo de 30 minutos para realizar su exposición inicial. Luego se abrirá una instancia de dos horas destinada a responder las consultas de los distintos bloques legislativos, con la posibilidad de hacerlo de manera oral o por escrito.
Desde el PRO sostienen que el titular de Gobierno ocupa un lugar central en la relación del Ejecutivo con los municipios y el Poder Legislativo. En ese sentido, remarcan que entre sus responsabilidades se encuentran la articulación política con los distritos, los asuntos electorales y la participación en la elaboración y el seguimiento de la ejecución presupuestaria.
“Los bonaerenses tienen derecho a saber en qué estado se encuentra la gestión y cómo se ejecutan los recursos públicos”, argumentaron los autores de la iniciativa. También señalaron que la Legislatura tiene la responsabilidad constitucional de ejercer el control sobre el Poder Ejecutivo y defendieron la propuesta como una herramienta para mejorar el funcionamiento institucional.
En esa línea, los legisladores aclararon que la eventual implementación de las presentaciones trimestrales no limitará las atribuciones actuales de las cámaras. Los pedidos de informes, las interpelaciones y las convocatorias a otros integrantes del gabinete provincial continuarán vigentes, por lo que el nuevo mecanismo funcionaría como una instancia adicional de rendición de cuentas.
Casi 26 años sin funcionarios provinciales en el recinto
El proyecto del PRO se presenta en un escenario marcado por la prolongada ausencia de funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense en los recintos legislativos para brindar explicaciones sobre su gestión. Según los antecedentes consignados en el texto de la iniciativa, la última presentación de un integrante del gabinete provincial se produjo en noviembre de 2000.
En aquella oportunidad, el entonces ministro de Seguridad de la administración de Carlos Ruckauf, Ramón Verón, concurrió al Senado bonaerense para responder preguntas relacionadas con distintos episodios de inseguridad y el funcionamiento de la Policía Bonaerense.