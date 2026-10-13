Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2026 INTERNISMO

Por Andrés Sosa

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Con la lealtad bajo sospecha, el peronismo llega fragmentado al 17 de octubre

Mientras Axel Kicillof encabezará el acto central en La Matanza, el kirchnerismo prepara una actividad en San José 1111 y Máximo Kirchner suma kilómetros en el interior del país. La disputa por el liderazgo que atraviesa una jornada con más de un frente abierto.

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