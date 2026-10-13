Con la lealtad bajo sospecha, el peronismo llega fragmentado al 17 de octubre
Mientras Axel Kicillof encabezará el acto central en La Matanza, el kirchnerismo prepara una actividad en San José 1111 y Máximo Kirchner suma kilómetros en el interior del país. La disputa por el liderazgo que atraviesa una jornada con más de un frente abierto.
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El Día de la Lealtad encontrará al peronismo bonaerense lejos de una celebración sin sobresaltos. Los distintos sectores del justicialismo buscarán mostrar músculo y sostener sus posiciones en una interna que tiene la conducción partidaria y la carrera hacia 2027 entre sus principales capítulos.
Bajo la consigna de la lealtad, el peronismo volverá a poner a prueba los límites de su unidad y la capacidad de sus principales figuras para convivir en medio de las diferencias. Por ese motivo, se espera un sábado con señales cruzadas que dejarán tela para cortar hacia un fin de año más que tenso.
El sábado a las 15 en el polideportivo Juan Domingo Perón de La Matanza se llevará a cabo el acto principal del PJ bonaerense y será encabezado por Axel Kicillof. Los anfitriones serán Fernando Espinoza y Verónica Magario, pero también se espera la presencia de diferentes sectores del justicialismo.
El escenario elegido también tiene un antecedente político ya que fue sede, en mayo de 2023, del Congreso del PJ bonaerense que encabezó Máximo Kirchner, en la previa del armado de alianzas para las elecciones de ese año. En aquella oportunidad, el encuentro estuvo atravesado por las discusiones sobre la amplitud electoral del peronismo y la necesidad de ordenar la estrategia frente a los comicios. Tres años después, en González Catán recibirá el acto central del peronismo y esta vez con el Gobernador como principal orador y con una interna que vuelve a poner a prueba la unidad del justicialismo provincial.
En tanto, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) volvió a presionar para habilitar la reelección de los intendentes bonaerenses alcanzados por las restricciones de la Ley 14.836. Ante las dificultades de la vía judicial y la falta de avances en la Legislatura, el kicillofismo apunta a destrabar el tema con un acuerdo político que incluya a La Cámpora y al Frente Renovador.
La discusión también amenaza con trasladarse a la interna del PJ bonaerense mientras se espera la oficialización de la convocatoria al Consejo Provincial, como antesala al llamado al Congreso que se espera sea presidido por Máximo Kirchner. Por ese motivo, la disputa por las reelecciones podría convertirse en un nuevo foco de tensión entre los distintos sectores del peronismo bonaerense.
Por su parte, el kirchnerismo adelantó a La Tecla que ese día realizarán una nueva acción en San José 1111, el domicilio donde se encuentra detenida Cristina Fernández de Kirchner. Sin brindar detalles la respecto, buscan armar un acto con el centro puesto en la expresidenta para continuar con la campaña de denuncia de su proscripción e impulsar su candidatura.
Asimismo, ese mismo día, Máximo Kirchner desembarcará en Chaco y allí lo recibirá el senador nacional, Jorge Capitanich. El diputado nacional así sumará más kilómetros a sus recorridas por diferentes puntos del país para llevar la mirada del camporismo ante esta coyuntura.
El líder de La Cámpora ya visitó las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y San Juan con el objetivo de reunirse con dirigentes provinciales y dejar sentado posturas en torno a la situación interna del peronismo y a la construcción de una alternativa para volver a ser gobierno en 2027. De este modo, la figura del dirigente comienza a jugar en la mesa de posibles candidaturas para el año.
Por su parte, Capitanich hará gala de su buen vínculo con dos de los sectores enfrentados en el justicialismo. En agosto, recibió a Kicillof en lo que fue una parada más para el gobernador bonaerense que se juega su carrera presidencial en un acto en el que la CGT chaqueña fue el eje vertebrador de una jornada en la que Javier Milei se llevó todas las críticas.
Asimismo, el senador nacional y exgobernador primero tendrá una actividad en el interior de la provincia de Buenos Aires y será con uno de los candidatos a gobernador que posee el MDF. El intendente de La Plata, Julio Alak, lo recibirá este miércoles en el distrito de Necochea para realizar una charla del Instituto de Capacitación Política del Partido Justicialista bonaerense.
La actividad es una nueva clase del curso “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación” que se hará en el Centro Cultural Andrés Ferreyra a las 17.30. También será de la partida la directora ejecutiva del Organismo Pcial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres. La dirigenta es consejera del PJ bonaerense y forma parte de La Patria es el Otro, el espacio que conduce el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y una de las que suena como posible candidata a intendenta.
El antecedente más próximo de una actividad del justicialismo bonaerense fue la semana pasada con la jornada encabeza por la intendenta de Moreno y otra de las candidatas a la gobernación, Mariel Fernández. En su rol de secretaria de las Mujeres realizó un encuentro en la Quinta de San Vicente con la presencia de milites de referentas y la participación de Kicillof.
La foto conseguida por la jefa comunal con el primer mandatario provincial no pasó desapercibida en medio de las tensiones que atraviesa el peronismo. A su vez, la Liga de Intendentes también sacó chapa de tender puentes tanto con el kirchnerismo como con el kicillofismo mientras busca consolidarse como cuarta pata de la alianza.
Con ese telón de fondo, el 17 de octubre funcionará como una nueva vidriera de la interna peronista. Las fotos, los actos y las presencias tendrán una lectura que excederá la conmemoración histórica.
La unidad frente al gobierno de Javier Milei presiona a todos los sectores, pero eso no elimina las disputas por el liderazgo ni las diferencias sobre cómo construir una alternativa para 2027. Entre movimientos territoriales y posibles candidaturas, la lealtad volverá a ser una palabra central del peronismo.