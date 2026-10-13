Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2026 NUMEROS

Las cuentas de Milei y Kicillof, entre la motosierra, los recursos y los reclamos

El Presupuesto nacional proyecta $216 billones de gastos y busca sostener el superávit fiscal, mientras la administración bonaerense recalcula sus números para 2027. Los recursos, la coparticipación y el financiamiento de los servicios públicos marcan el contrapunto entre ambas gestiones.

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