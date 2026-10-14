Murió “Locomotora” Castro: el campeón que dejó el ring para sostener comedores

Jorge “Locomotora” Castro (59) murió en la madrugada de este miércoles en el Bingo de Morón, luego de descompensarse por un fuerte dolor de pecho. Padecía diabetes y las causas exactas del deceso están bajo investigación.



Nacido en Caleta Olivia en 1967, fue campeón mundial de peso mediano de la AMB en 1994 y protagonizó la histórica pelea contra John David Jackson, recordada en el deporte.



En sus últimos años, lejos del ring, dedicó gran parte de su tiempo a la asistencia alimentaria en el conurbano.



Durante la pandemia comenzó con una olla popular en su gimnasio de Temperley y la transformó en una red que llegó a sostener cuatro comedores propios, abastecer a otros diez y nueve merenderos en zona sur.



Contaba con más de 6.400 personas registradas y advertía que la demanda no dejaba de crecer: “Ahora no vienen los pibes, viene la gente grande, personas de 70 años que se ponen a llorar porque se jubilaron y no les alcanza la plata”.



Motivado por su propia experiencia de infancia, repetía: “Yo pasé hambre, pasé frío, a mí no me lo puede contar ningún político, yo hago lo que deberían hacer ellos”.



En 2025 había anunciado que preparaba un comedor para 500 personas en Morón.



Su muerte deja un vacío en esa red solidaria que se había convertido en su principal pelea.