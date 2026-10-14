Bolsillos en jaque: los servicios corren por delante de la inflación y agrandan la brecha

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Los servicios siguen presionando el bolsillo de los argentinos y sus precios avanzan a un ritmo considerablemente mayor que el de los bienes. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), durante septiembre los servicios acumularon un incremento interanual del 41,9%, frente al 29,2% registrado por los bienes, una brecha de 12,7 puntos porcentuales. La diferencia también quedó expuesta en los primeros nueve meses del año, con aumentos del 30,2% y 20,4%, respectivamente. En tanto, la inflación general se ubicó en el 1,9% mensual, acumuló 23,6% en el año y alcanzó el 33,4% interanual.
Uno de los principales focos de presión sobre los ingresos familiares continúa siendo el costo de los servicios vinculados a la vivienda. El rubro que incluye alquileres, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 3,1% en septiembre y registró una variación interanual del 49,1%, casi 16 puntos por encima de la inflación general. Las mayores subas se observaron en el Noreste, donde alcanzaron el 76,9%, seguido por el Noroeste (52%), la región Pampeana (49,3%), Cuyo (49,1%), Patagonia (48,6%) y el Gran Buenos Aires (45,2%). Los números reflejan el impacto desigual que tienen estos incrementos sobre los presupuestos de los hogares.
La educación y el transporte también se ubicaron entre los gastos que más aumentaron. En el primer caso, los precios crecieron 39,9% interanual y 3% durante septiembre, con los incrementos más pronunciados en el Noreste (45,3%) y el Noroeste (41,9%). Por su parte, el transporte acumuló una suba general del 36,2% en doce meses, aunque los boletos del transporte público registraron aumentos muy superiores en varias regiones. En Cuyo llegaron al 59,8%, en la región Pampeana al 54,9% y en el Gran Buenos Aires al 53,2%, mientras que en el Noroeste alcanzaron el 51,4%.
Las comunicaciones tampoco escaparon a la tendencia alcista y registraron un incremento interanual del 37,3%. Dentro de esta categoría, los servicios de telefonía e internet aumentaron 39% en el Gran Buenos Aires, 36,8% en Cuyo, 36,4% en la región Pampeana, 36,1% en el Noreste, 35,8% en el Noroeste y 34% en Patagonia. A este escenario se sumaron los gastos vinculados al esparcimiento y la cultura, cuyos servicios experimentaron subas del 48,3% en la región Pampeana y del 40,2% en el área metropolitana bonaerense, por encima del promedio nacional de inflación.
De esta manera, los datos oficiales ponen en evidencia una marcada disparidad en la evolución de los precios. Mientras los bienes muestran aumentos más moderados y el índice general se mantiene por debajo del 2% mensual, los servicios esenciales continúan encareciéndose por encima del promedio. La situación plantea un desafío para la economía doméstica, ya que buena parte de estos gastos son difíciles de reducir o postergar y representan una porción importante de los ingresos familiares. Así, la desaceleración de la inflación general convive con una presión persistente sobre el poder adquisitivo.