Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 NUMEROS EN ROJO

Bolsillos en jaque: los servicios corren por delante de la inflación y agrandan la brecha

El costo de los servicios aumentó 41,9% en un año, casi 13 puntos más que los bienes. Las mayores presiones se concentran en gastos cotidianos que las familias no pueden evitar.

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