Los armados en las provincias del sur: quién es quién en las tropas libertarias
El partido violeta logró en tres años un buen despliegue territorial en algunas provincias patagónicas y allí buscará jugar fuerte en 2027. En otras, la arquitectura va más lenta. Los principales referentes
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En tres años, La Libertad Avanza logró generar estructura en parte de la Patagonia y en 2027 quiere hacer valer ese armado. Hay dos formas de llegar a ese objetivo, una es con candidatos propios, jugando en el territorio y otra, es mediante alianzas con los mandatarios provinciales liberando parte del espacio.
La prioridad de la mesa nacional no es en este turno ganar cada gobernación sino asegurar la reelección de Javier Milei y sumar bancas en el Congreso. Con ese criterio se miden los entendimientos con los gobernadores. La radiografía de las tropas libertarias en cada jurisdicción y el estado de las negociaciones de eventuales acuerdos.
Acuerdos y armados
Neuquén es una de las plazas donde los violetas tienen cara propia. La senadora nacional Nadia Márquez preside el partido y en el entorno libertario ya se trabaja su candidatura a la gobernación. La vicepresidenta Alejandra Durdos puso esa expectativa en público y el concejal Nicolás Montero, apoderado provincial, lleva el armado al interior, la última escala fue Chos Malal, cuna política de Rolando Figueroa.
En la conducción manejan como ventana posible para la convocatoria de “Rolo” febrero o marzo. El acuerdo con el gobernador está más lejos de lo que sugiere la relación institucional con Nación. No estaría en discusión un pacto provincial general. Lo que se baraja es liberar algunas ciudades, un canje local y no una ausencia total de candidatos.
Río Negro se parece. Alberto Weretilneck llega con pocas cartas para negociar un entendimiento de fondo. El diputado Aníbal Tortoriello se adelantó y dijo que será el candidato a gobernador, pero la conducción lo frenó. Damián Torres, apoderado y vicepresidente, lo dejó como una opción entre otras y recordó que la decisión final es de la mesa nacional. Enzo Fullone, senador y titular del partido tras la salida de Lorena Villaverde, completa el mapa. El esquema que se estudia es el neuquino: no un acuerdo provincial con Juntos Somos Río Negro, sino negociar ciudades puntuales con el PRO y con el espacio de Weretilneck. Los casos de Bariloche y General Roca, serían los más propicios para estos “entendimientos”. La fecha de elecciones sería entre los meses de abril y mayo.
Chubut es el caso más avanzado de un potencial acuerdo. No hay intendentes propios, y la conducción del diputado César Treffinger, tuvo voces opositoras internas loque ha generado chispazos y cierta dispersión de los libertarios. El gobernador Ignacio Torres le dejó la puerta del frente provincial, pero adentro de LLA no hay una sola lectura.
Según la información a la que tuvo acceso este medio, el gobernador habría negociado su apoyo a la eliminación de las PASO y la cabeza de la lista de senadores (que ocuparía el propio Treffinger) a cambio de que el violeta no baje candidatos propios. Desde la conducción local de LLA aseguran que “no hay nada cerrado”. El mes probable de comicios es agosto.
Santa Cruz es el armado más incipiente. Jairo Guzmán, diputado nacional y presidente del partido, es la cara pública y en septiembre marcó en voz alta que su límite es Claudio Vidal. En paralelo, el espacio habla fuera de escena con Eduardo Costa y con Roxana Reyes, que buscaría ocupar algún lugar en las listas que vienen. Hay buen vínculo institucional entre Nación y el gobernador, pero un acuerdo electoral está muy verde. El gobernador debe avanzar con una nueva ley electoral debate que todavía no se dio. Los tiempos lo corren. La elección sería en octubre.
El mapa patagónico de La Libertad Avanza no es un solo partido. En Neuquén y Río Negro hay nombres y la pulseada es local En Chubut el acuerdo está más cerca en la mesa nacional que en el territorio. En Santa Cruz la estructura todavía no alcanza para disputar sola y el diálogo con Costa y Reyes corre en paralelo a la dureza pública de Guzmán contra Vidal.
En los cuatro casos la regla es la misma. Primero Milei, después, las bancas, y en algunos casos, siempre de acuerdo al escenario y contexto, las peleas locales.
Neuquén: Un armado territorial amplio en los municipios con una clara conducción
Si hay una “provincia modelo”, en términos de ordenamiento que mira Nación, es Neuquén. El armado del espacio logró ampliarse considerablemente en los últimos tres años hacia el interior de la provincia con referentes locales importantes, pero orgánicos hacia la conducción provincial que ejerce la Nadia Márquez. La senadora tiene línea directa con la mesa nacional de LLA y es considerada de “confianza” por Karina Milei.
De hecho su nombre, ha sonado en diversos momentos con fuerza para acompañar a Javier Milei en la próxima fórmula presidencial, además de ser la candidata natural del espacio para pelear la gobernación. Si las elecciones se desdoblan en la Provincia, algo que es casi un hecho, Márquez podría jugar los dos partidos.
Como figuras provinciales del espacio están también, el llamado “radical con peluca” hoy formalmente en LLA, Pablo Cervi y los diputados Riesco y Mondaca. En Neuquén Capital, además está la figura Nicolás Montero, actual concejal. En Cutral Có, Omar César Pérez, también edil concejal y el coordinador allí es Carlos Figueroa. En Zapala, donde LLA acaba de inaugurar local, Micaela Jara es la referente. En la zona petrolera, la coordinadora es Soledad Mondaca, que ya adelantó que no van con Banderet (intendente de Añelo) ni de colectora: buscan comerciantes, profesionales y outsiders. En Mariano Moreno, el referente es Ricardo Yañez y en Centenario el partido apoya al exconcejal Darío Reyes. En tanto, en San Martín de los Andes y como coordinador de la zona Sur de La Libertad Avanza está Gabriel Gómez.
Río Negro: Una estructura con socios con vuelo propio y algunos chispazos
La foto liberataria cambió rotundamente en tres años. La conductora supo ser Lorena Villaverde. La diputada que asumió en 2023, ganó el año pasado la banca en la Cámara Alta, pero renunció a ocupar ese cargo y ese lugar más la conducción en los hechos del partido en la provincia, quedó en manos de su compañero de fórmula, Enzo Fullone. El dirigente proviene de la actividad privada de Cipolletti, se desempeñó en Lotería y estrechó vínculos políticos desde allí, incluso con el entonces intendente, hoy llamativamente su competir interno para la candidatura a la gobernación, Aníbal Tortoriello.
El empresario del transporte y actual diputado nacional, aseguró hace pocos días atrás que él será el candidato a la gobernación por La Libertad Avanza y desde la conducción orgánica del partido, salieron a frenarlo un poco. Tortoriello tiene su propio herramienta electoral y varias encuestas que lo dan por encima de cualquier referente violeta, sin embargo la mano de Nación y el efecto “arrastre” podría truncarle el sueño.
En la provincia hay algunos lugares donde los violetas lograron buenos despliegues y en otros es probable que apelean a las alianzas. Viedma es el terruño más fuerte. La figura del abogado Damián Torres viene creciendo con fuerza con un equipo sólido detrás. En Roca hay varios nombres que integran el espacio (Roberto Zgaib, Nahuel Piccoli, Héctor Nisim Tasat, Nicolás Petrini, Julián Goinhex, del riñón de Villaverde), sin embargo podría darse una alianza con el PRO, similar a la de Bariloche. En Cipolletti, coordinan Juan Ignacio Viñals, exjefe del PAMI y Darío Gajewski. En Bariloche, la mesa local la arman dirigente de la juventud y Marcela González Abdala, “La Turca” ex JSRN, que afilió en julio con Fullone.
En Allen, Marcelo Román es el único intendente del sello, renunció a la vicepresidencia de LLA tras una serie de causas judiciales en su contra que lo dejan al borde de la destitución. Sigue afiliado.
Chubut: Un despliegue en formación, pero con avances en ciudades de cabecera
El armador territorial del espacio en la provincia es el diputado nacional, César Treffinger. Proveniente del mundo empresarial y del sector del Partido Independiente de Chubut, el legislador tiene sintonía fina con la mesa ejecutiva del partido que integran Martín Menem y Karina Milei. Desde el desembarco de la fuerza en la provincia hubo algunas chispazos con su conducción y hay espacios identificados como libertarios que son afines al gobernador Ignacio Torres o que no están dentro del oficialismo violeta.
Treffinger es el candidato natural del espacio para la gobernación, siempre y cuando a nivel nacional no se avance con un acuerdo con el gobernador, Ignacio Torres (ver nota). En Comodoro Rivadavia, Maira Frías es la cara local. El círculo íntimo pasa por su hijo Braian, asesor en el despacho, y por gente de Autocrédito, la empresa de Treffinger. En Trelew, los libertarios referencian con Julián Moreira, médico traumatólogo de 51 años. Rompió con el concejal Omar Lattanzio.
En Puerto Madryn aparecen los nombres de Silvina Florentino, contadora, y Leandro Ruata, los dos suplentes en la lista de diputados del año pasado. También Alejandro Caminoa, titular de la delegación de Migraciones. En Rawson, Facundo Lazzaro y Anselmo Fleitas, son referentes del espacio encolumnados con Treffinger. Ambos encabezaron la lista al Consejo de la Magistratura. Acá también hubo ruptura: Esther Luque, concejal que lo acompañó en 2023, quedó afuera.
En Esquel y la Cordillera es donde hay más complicaciones. Tras la pelea, que hasta llegó a la Justicia, con el periodista Sergios Bustos, LLA ordenó su tropa bajo las figuras de Cristian Ortiz, Facundo Gabriel Roger, Fabiana Brugo , Esteban Blanco, Miguel Vázquez y Nacha Villaroel. En Sarmiento, están Natalia Aguiar, Gerónimo Ormeño, Karina Arratia, Fabricio Casco y Paola Chinchilla.
Desde la conducción de La Libertad Avanza aseguran que tienen referentes en muchas localidades de la provincia y que totalizan alrededor de 500. Realizarán un plenario de las juventudes en Comodoro el 24 de octubre.
Santa Cruz: Una arquitectura que recién asoma, con viejas figuras de apoyo
En la provincia de Santa Cruz el armado violeta es incipiente. Apenas, algunos nombres propios en las localidades de cabecera, pero con apoyos importantes. Desde afuera, el excandidato a gobernador y exsenador nacional, el radical Eduardo Costa y también la exdiputada, también de la UCR, Roxana Reyes, aunque en las últimas horas aseguró que quiere competir (ver nota).
El nombre referenciado violenta en la provincia es Jairo Guzmán, actual diputado nacional. Exfuncionario del PAMI, vive en Río Gallegos, es la apuesta de Karina para gobernador contra Claudio Vidal. Recorre municipios, pero no hay intendentes que le reporten.
Otra referente en Gallegos es Gladys Montiel. Abogada, funcionaria de ANSES. Organizó el Foro Austral de la Libertad (junio) y encabeza el despliegue barrial de cara a 2027. Podría ser parte de una lista a la intendencia.
En la capital también está Lucas Oyarzo. Integrante de la juventud del equipo de Río Gallegos, junto a Montiel. Recorre barrios con Maximiliano Kruger, Leandro Lalane, Analía Barría, Edson Albea, Paula Álvarez y Giovanni Albea. Son cuadros de base, sin cargo. Otra referente es Luana Chamorro, quien fue la organizadora del Congreso Provincial de la Juventud. Participó del encuentro de juventudes con Karina Milei. Perfil de armado, no ejecutivo.
En Caleta, Etel Rodas. Es jefa de la agencia local de ANSES desde febrero. En El Calafate, Leonardo Charquero. Es director médico del SAMIC. En la localidad de Las Heras el coordinador es Darío Méndez, es el jefe de ANSES de la localidad. Matías González aparece en la militancia juvenil. En Puerto San Julián, la referente es Perla Gómez De La Fuente mientras que en Puerto Deseado, está Arístides “Tito” Córdoba, jefe de la oficina local de ANSES.