Volver | La Tecla Buenos Aires 14 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

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Los armados en las provincias del sur: quién es quién en las tropas libertarias

El partido violeta logró en tres años un buen despliegue territorial en algunas provincias patagónicas y allí buscará jugar fuerte en 2027. En otras, la arquitectura va más lenta. Los principales referentes

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